Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak: İşte masadaki 3 formül

Memur ve emekli Temmuz 2023 zammı için hesaplar şimdiden yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mayıs’ta yeni bir müjde vereceği Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Memur ve memur emeklisine ek zam yapılacağı ifade edilirken, üç formül üzerinde durulduğu belirtiliyor.

En düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesinin ardından memur ve memur emeklileri de ek zam taleplerini dile getirmişti. Ocak 2023 zam döneminde refah payı ile maaşlarına yüzde 30 artış yapılan memurlar için Ankara kulislerinden yeni bir haber geldi. Buna göre memurlara 2 ila 3 bin lira arasında seyyanan zam yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.

1 37

Bir diğer konuşulan zam formülünün ise yüzde 30 oranında ek artış olacağı yönünde oldu. Memur ve memur emeklilerine ek zammın 1 Mayıs’ta Memur-Sen Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak açıklanması bekleniyor.

2 37

SGK-BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI’NDA 3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Maaşlar üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları her ay açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda son veri Mart ayı için duyuruldu. Enflasyon Mart’ta aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 oldu. Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 2,29 olarak kayıtlara geçen enflasyon ile 3 aylık zam oranı da netleşti. Hesaplara göre 3 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur ve memur emeklisi zam oranı da yüzde 10,52 oldu.

3 37

MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,89 olurken, 2023 yılı tamamı için bu rakam yüzde 37,77 oldu. Merkez Bankası’nın bu tahminine göre SGK ve Bağ-Kur’lular için 6 aylık zam oranı yüzde 21,43 oldu. Memur ve emekli ise Temmuz’da yüzde 19,43 zam olacak.

4 37

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA DÜZENLEME

Memurların Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zammının da iyileştirilmesi gündemde. Memurların yüzde 6 düzeyindeki toplu sözleşme zammının yüzde 10’a tamamlanması öngörülüyor. Görüşmeler ise 1 Ağustos’ta başlayacak.

5 37

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 19,43 – Yüzde 30 ek zamlı)

Memur – 11.848 TL – 13.094 TL – 14.150 TL – 15.402 TL

Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.732 TL – 9.436 TL – 10.271 TL

6 37

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 12,52 – 6 aylık yüzde 21,43 – Yüzde 30 ek zamlı)

SSK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 6.856 TL – 7.399 TL – 7.921 TL

SSK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.251 TL – 4.4.588 TL – 4.911 TL

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.139 TL – 6.625 TL – 7.093 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.879 TL – 5.265 TL – 5.637 TL

7 37

Not: Temmuz ayında 7.500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

8 37

MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 19,43 – Yüzde 30 ek zamlı)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL – 22.904 TL – 24.751 TL – 26.941 TL

9 37

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL – 13.961 TL – 15.086 TL – 16.422 TL

10 37

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL – 20.165 TL – 21.791 TL – 23.720 TL

11 37

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL – 17.454 TL – 18.862 TL – 20.531 TL

12 37

Başkomiser 1/3 20 bin 873 TL – 23.069 TL – 24.929 TL – 27.135 TL

13 37

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL – 20.153 TL – 21.778 TL- 23.706 TL

14 37

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL – 27.346 TL – 29.551 TL – 32.166 TL

15 37

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL – 17.253 TL – 18.644 TL – TL20.294 TL

16 37

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL – 23.535 TL – 25.433 TL – 27.684 TL

17 37

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL – 14.525 TL – 15.695 TL – 17.085 TL

18 37

Profesör 1/4 34 bin 57 TL – 37.640 TL – 40.674 TL – 44.274 TL

19 37

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL – 22.258 TL – 24.052 TL – 26.181 TL

20 37

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL – 18.363 TL – 19.843 TL – 21.600 TL

21 37

Avukat 1/4 19 bin 968 TL – 22.069 TL – 23.848 TL – 25.958 TL

22 37

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 19,43 – Yüzde 30 ek zamlı)

Müsteşar 1/1 28 bin 729 TL – 31.751 TL – 34.311 TL – 37348 TL

23 37

Genel müdür 1/1 25 bin 427 TL – 28.102 TL – 30.367 TL – 33.055 TL

24 37

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9 bin 978 TL – 11.028 TL – 11.917 TL – 12.971 TL

25 37

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7 bin 812 TL – 8.634 TL – 9.330 TL – 10.156 TL

26 37

Öğretmen 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL – 15.383 TL

27 37

Kaymakam 1.sınıf 1/4 16 bin 753 TL – 18.515 TL – 20.008 TL – 21.779 TL

28 37

Başkomiser 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL – 15.383 TL

29 37

Polis memuru 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL – 15.383 TL

30 37

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL – 15.402 TL

31 37

Mühendis 1/4 11 bin 848 TL – 13.094 TL – 14.150 TL – 11.058 TL

32 37

Teknisyen (Lise) 1/4 8 bin 506 TL – 9.401 TL – 10.159 TL – 22.734 TL

33 37

Pratisyen Hekim 1/4 17 bin 488 TL – 19.328 TL – 20.886 TL – 26.705 TL

34 37

Profesör 1/4 20 bin 542 TL – 22.703 TL – 24.533 TL – 15.383 TL

35 37

İmam Hatip 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL – 15.383 TL

36 37