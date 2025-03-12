GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Tüketici sağlığını tehdit eden, hileli ve aldatıcı yöntemlerle üretilen ürünlerin ifşa edilmesiyle birlikte gıda güvenliği yeniden gündeme geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, insan sağlığını tehlikeye atan firmalara karşı yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

SUCUK VE SALAMDA KIRMIZI ET YERİNE KANATLI ETİ

Listede yer alan en dikkat çekici ürünlerden biri ise sucuk ve salamlar oldu. Etikette “dana eti” yazmasına rağmen laboratuvar analizlerinde kanatlı eti tespit edilen bu ürünler, halk sağlığını hiçe sayan üreticilerin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Vatandaşın en çok tükettiği şarküteri ürünlerinde kanatlı eti kullanımı ile maliyet düşürülürken, tüketiciye aldatıcı bilgi verildiği ortaya çıktı.

PEYNİRDE BİTKİSEL YAĞ, ZEYTİNYAĞINDA TAĞŞİŞ

Sadece et ürünleri değil, peynir ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde de benzer hileler tespit edildi. Özellikle peynirde bitkisel yağ kullanımı ve zeytinyağında farklı yağ karışımları belirlenerek orijinalliği bozulmuş ürünler ortaya çıkarıldı.

Bakanlık, yapılan laboratuvar incelemelerinde tüketiciye yanlış bilgi veren, etiketsiz, içeriği değiştirilmiş ve insan sağlığı için risk taşıyan ürünleri liste halinde açıkladı.

BAKANLIKTAN UYARI: “BİLİNÇLİ TÜKETİM ŞART!”

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları uyararak, “Gıda alışverişlerinizi güvenilir markalardan ve etiketli ürünlerden yapın. Bakanlığımızın resmi internet sitesinde yayımlanan taklit ve tağşiş listelerini kontrol edin” açıklamasında bulundu.

Tüketicilerin aldıkları ürünlerin etiket bilgilerine dikkat etmeleri, şüpheli durumlarda ise Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunmaları istendi.

HİLELİ ÜRÜNLER NELER?

Bakanlığın açıkladığı listede şu hilelere rastlandı:

Dana eti olarak satılan ürünlerde kanatlı eti kullanımı.

olarak satılan ürünlerde kullanımı. Peynirde süt yağı yerine bitkisel yağ karışımı .

süt yağı yerine . Zeytinyağında farklı yağların karıştırılması.

farklı yağların karıştırılması. Bal, yoğurt ve diğer işlenmiş ürünlerde içerik dışı katkı maddeleri.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, özellikle ucuz fiyatla satılan et ve süt ürünlerine karşı dikkatli olunmasını, alışveriş öncesinde marka ve etiket bilgisinin incelenmesini, resmi denetimlerden geçmiş ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR İFŞA EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit ve tağşiş yapan firmaların tam listesine bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Bakanlık, halk sağlığını tehlikeye atan bu firmalara karşı gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

SONUÇ: GIDA GÜVENLİĞİ HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ!

Türkiye genelinde gıda güvenliğinin sağlanması için tüketicilere büyük sorumluluk düştüğü vurgulanırken, uzmanlar bilinçli tüketimin önemine dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sayesinde hileli ürünler tespit edilse de, tüketici farkındalığının artırılması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com