Trump, mitingde kurşun geçirmez camın arkasında konuştu!

Suikast girişimi sonrası ilk kez mitinge katılan Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, bu kez kurşun geçirmez cam ardından konuşmasını yaptı.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz’da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez açık havada miting düzenledi.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARKASINDA KONUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından Kasım seçimlerinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le karşı karşıya gelen Trump, konuşması boyunca sahne önündeki kurşun geçirmez bir camın arkasından konuştu.

KESKİN NİŞANCILAR ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Miting alanının etrafındaki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi konusunda eleştirildi ve Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalardan sorumlu tuttu.

“OBAMA SİZİN BAŞKANINIZA LAF ATTI”

Salı gecesi Demokratlaırn Chicago’da yapılan konuşmalardan kısaca bahsetti ve kalabalığa seslenerek “Obama sizin başkanınıza laf attı” ifadelerini kullandı.

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Michelle de öyle. Bilirsiniz, her zaman ‘Efendim, lütfen politikaya bağlı kalın, kişiselleştirmeyin’ derler. Ama yine de bu insanlar bütün gece boyunca olayı kişiselleşiyorlar. Hala politikaya sadık kalmak zorunda mıyım?“

Kalabalık da Trump’ın bu sözlerine bağırarak karşılık verdi: “Hayır!”

“HARRIS’E BİR İSİM ARIYORDUM”

Harris’e konuyu getirerek “Bir isim arıyordum” diyen Trump, “İnsanlar, ‘Efendim, yapmayın… O bir kadın’ diyor. Dedim ki, Hillary Clinton da öyle, ona Crooked (çarpık) Hillary dedim. Kimse bundan şikayet etmedi, değil mi?” şeklinde konuştu.