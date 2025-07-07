Trump Görüşmesi Öncesi Netanyahu’dan Ateşkes Mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinden önce Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkes konusunda önemli mesajlar verdi. Netanyahu, “Barış çemberini düşündüğümüzden çok daha genişletme fırsatı var” diyerek sürece yeşil ışık yaktı.

Başbakan Netanyahu, ABD eski Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde yaptığı değerlendirmede, İsrail’in kabul edilebilir şartlar çerçevesinde bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu belirtti. Söz konusu şartların başında esirlerin geri getirilmesi ve Hamas’ın askeri gücünün ortadan kaldırılması geliyor.

İsrail’in talepleri arasında, Gazze’de tutulan 50 rehinenin (20’si canlı, 30’u hayatını kaybetmiş) iadesi ve Hamas’ın askeri kapasitesinin tamamen yok edilmesi yer alıyor. Netanyahu, “İsrail’in şartlarını yerine getiren bir anlaşmayı kabul etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Trump’ın, Gazze’de 60 günlük bir ateşkes süreci için ortaya konulan şartları kabul ettiği ve Katar ile Mısır’ın Hamas’a nihai bir anlaşma taslağı sunacağı öğrenildi. Hamas’ın da bu önerilere olumlu yaklaştığı bildirildi.

Netanyahu’nun, ABD ziyareti sırasında bu süreci daha ileriye taşıyacak temaslarda bulunması bekleniyor.