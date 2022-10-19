TOKİ KURA SONUÇLARI | Merakla beklenen tarih belirlendi... 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak

TOKİ kura çekimi tarihi ve TOKİ sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvurular için son gün yaklaşırken öne çıkan konulardan oldu. 81 ilde TOKİ sosyal konut projesinde başvurular ay sonu tamamlanacak. TOKİ sonuçları ile kuraya katılacak hak sahipleri netlik kazanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temel atma töreninin Ekim ayında başlayacağını duyurdu. Gözler şimdi TOKİ sonuçları ve kura tarihinde. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, TOKİ kura çekimi ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.
TOKİ sonuçları, kura sürecinin yakından takip eden binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yüzyılın en büyük atılımlarından olan İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin yeni bilgileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakan Kurum 25 Ekim’de 17 ilde 5 bin konutun temel atmalarının başlayacağını söyledi. Öte yandan kura çekimi de başvuru sonuçları ile netlik kazanacak. Peki, TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ sonuçlarının, kura başvuru işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Kasım ayında kura çekimi ile netlik kazanması bekleniyor.
TEMEL ATMA TÖREN 25 EKİM’DE BAŞLIYOR
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve büyük ilgi gören Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin olarak temel atma süreci başlıyor.
Vatandaşların yoğun ilgisini gören ve 5 milyonu aşan başvuruların ardından başvuru süreci tamamlanmadan 25 Ekim 2022’de 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak 25 Ekim’de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak’ta temel atmaların başlayıp inşaatların hızla devam edeceğini söyledi.