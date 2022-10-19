TOKİ KURA SONUÇLARI | Merakla beklenen tarih belirlendi... 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak

TOKİ kura çekimi tarihi ve TOKİ sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvurular için son gün yaklaşırken öne çıkan konulardan oldu. 81 ilde TOKİ sosyal konut projesinde başvurular ay sonu tamamlanacak. TOKİ sonuçları ile kuraya katılacak hak sahipleri netlik kazanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temel atma töreninin Ekim ayında başlayacağını duyurdu. Gözler şimdi TOKİ sonuçları ve kura tarihinde. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, TOKİ kura çekimi ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.