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TOKİ ARSA VE İŞYERİ | TOKİ İlk Evim Arsa ve iş yeri başvuruları nasıl yapılacak? Süreç başlıyor 7 Kasım’a kadar sürecek… 10 bin iş yeri için merak edilen tüm detaylar…

TOKİ ARSA VE İŞYERİ | TOKİ İlk Evim Arsa ve iş yeri başvuruları nasıl yapılacak? Süreç başlıyor 7 Kasım’a kadar sürecek… 10 bin iş yeri için merak edilen tüm detaylar…
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10 Ekim 2022 - 11:43

‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor. 7 Kasım’a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası duyuracağını açıkladı.

TOKİ ARSA VE İŞYERİ | TOKİ İlk Evim Arsa ve iş yeri başvuruları nasıl yapılacak Süreç başlıyor 7 Kasıma kadar sürecek... 10 bin iş yeri için merak edilen tüm detaylar...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül’de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başlıyor.

TOKİ ARSA VE İŞYERİ | TOKİ İlk Evim Arsa ve iş yeri başvuruları nasıl yapılacak Süreç başlıyor 7 Kasıma kadar sürecek... 10 bin iş yeri için merak edilen tüm detaylar...

1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için başvurular internet üzerinden ve bankalardan yapılabilecek.

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, E-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden olacak.

Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankası’ndan başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 7 KASIM

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 7 KASIM

Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi. 7 Kasım’a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor.

BAKAN KURUMDAN AÇIKLAMA

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Twitter’dan şu mesajı paylaşmıştı:

“İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın YENİ BİR GÜN! 1 MİLYON arsa 10 BİN iş yeri için başvurularımız YARIN başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.”

İŞTE MERAK EDİLENLER

İŞTE MERAK EDİLENLER

1- Kaç Arsa satışa çıkacak?

Proje kapsamında ilk 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 1 milyona çıktığını duyurdu.

2- Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak?

Başvurular bugün itibariyle başladı, 7 Kasım’a kadar devam edecek. Arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.

3- Kimler başvuru yapabilecek?

TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak ilk kural. Arsanın bulunduğu belediye sınırlarına ikamet şartı aranıyor. Arsa tahsisi yapılacak kişinin kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun evinin ya da ev yapmaya müsait arsasının olmaması gerekiyor. Konutta olduğu gibi arsadan da dar gelirli vatandaşlar faydalanacak.

4- Sosyal konuta başvuran arsaya başvuru yapabilecek mi?

Proje kapsamında konut, arsa ve iş yeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.

TOKİ ARSA VE İŞYERİ | TOKİ İlk Evim Arsa ve iş yeri başvuruları nasıl yapılacak Süreç başlıyor 7 Kasıma kadar sürecek... 10 bin iş yeri için merak edilen tüm detaylar...

5- Başvuru yaparken ödeme yapılacak mı?

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak. Kurada çıkmaması halinde ödeme iade edilecek.

6- Kuralar ne zaman çekilecek?

2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

7- Arsa fiyatları ne kadar olacak?

Proje kapsamında iki çeşit arsa var. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

TOKİ ARSA VE İŞYERİ | TOKİ İlk Evim Arsa ve iş yeri başvuruları nasıl yapılacak Süreç başlıyor 7 Kasıma kadar sürecek... 10 bin iş yeri için merak edilen tüm detaylar...

8- Ödeme şartları nasıl?

Piyasa fiyatına kıyasla yüzde 30 indirimle satılacak arsalar için yüzde 10 peşinat verilecek. Ayrıca 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.

9- Kamudan arsa almanın avantajı ne olacak?

Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

10- Arsa alan ne zaman ev yaptıracak?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak ve yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecek. Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart.

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TOKİ ARSA VE İŞYERİ | TOKİ İlk Evim Arsa ve iş yeri başvuruları nasıl yapılacak? Süreç başlıyor 7 Kasım’a kadar sürecek… 10 bin iş yeri için merak edilen tüm detaylar…
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