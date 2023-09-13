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Bakan duyurdu: Yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Bakan duyurdu: Yurt başvuru sonuçları açıklandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Eylül 2023 - 15:09

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak yaptığı açıklamada, “Yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YERLEŞTİRME REKORU KIRILDI
Bakan Bak, “Yurt kapasitemiz geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC’de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. İlk aşamada, yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık.” dedi.

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