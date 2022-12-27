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Tofaş’ta üretime geçici ara verecek!

Tofaş’ta üretime geçici ara verecek!
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27 Aralık 2022 - 16:13
Otomotivde üretime geçici ara veren şirketler arasına Tofaş da katıldı.

Tofaş'ta üretime geçici ara verecek!

Tofaş, envanter satımı ve bakım nedenleriyle Bursa fabrikasında 2-15 Ocak arasında üretime ara verecek.

Otomotivde üretime geçici ara veren şirketler arasına Tofaş da katıldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bursa fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve üretim sistem altyapı değişikliği çalışmaları sebebi ile 2 Ocak 2023 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecek.

Fabrikanın 16 Ocak 2023 Pazartesi günü üretime başlayacağı belirtildi. Açıklamada üretime verilen geçici aranın herhangi bir etki yaratmasının beklenmediği ifade edildi.

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