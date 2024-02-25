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3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! ‘Adeta saray yavrusu’

3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! ‘Adeta saray yavrusu’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Şubat 2024 - 14:30

Ünlü türkücü Berdan Mardini, lüks villasıyla adından söz ettirdi. Mardini’nin 3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı. Özel yapım villasının içerisinde yok yok…

3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! 'Adeta saray yavrusu' - Sayfa 1

Renkli kombinleri, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler’den olaylı bir şekilde boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.

 

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3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! 'Adeta saray yavrusu' - Sayfa 2

LÜKS EVİYLE GÜNDEM OLDU

Genç sevgilisi ile arasındaki yaş farklı dikkat çeken Mardini olumsuz eleştirilere aldırış etmeden aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

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3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! 'Adeta saray yavrusu' - Sayfa 3

Son dönemde ticare atılıp kozmetik markası kuran Mardini 120 milyon TL’lik yatırımla köyüne fabrika kurdu.

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3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! 'Adeta saray yavrusu' - Sayfa 4

Berdan Mardini şimdi de 3 katlı lüks villası ile gündem oldu. Sekiz yıl önce aldığı villayı kendi dekore eden türkücünün özel yapım villasını görenler hayran kaldı.

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3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! 'Adeta saray yavrusu' - Sayfa 5

Mardini’nin her detayını özel yaptırdığı villanın altında konser salonu dahi var. Havuzlu villanın kış ve yaz bahçesi de mevcut.

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3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! 'Adeta saray yavrusu' - Sayfa 6

Mardini burada dostlarını ağırlıyor. Ünlü türkücünün muhteşem evi ayrıca göl manzaralı.

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3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! 'Adeta saray yavrusu' - Sayfa 7
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3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! 'Adeta saray yavrusu' - Sayfa 8
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3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! ‘Adeta saray yavrusu’
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