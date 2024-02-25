3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! ‘Adeta saray yavrusu’

Ünlü türkücü Berdan Mardini, lüks villasıyla adından söz ettirdi. Mardini’nin 3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı. Özel yapım villasının içerisinde yok yok…
Renkli kombinleri, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler’den olaylı bir şekilde boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.
LÜKS EVİYLE GÜNDEM OLDU
Genç sevgilisi ile arasındaki yaş farklı dikkat çeken Mardini olumsuz eleştirilere aldırış etmeden aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
Son dönemde ticare atılıp kozmetik markası kuran Mardini 120 milyon TL’lik yatırımla köyüne fabrika kurdu.
Berdan Mardini şimdi de 3 katlı lüks villası ile gündem oldu. Sekiz yıl önce aldığı villayı kendi dekore eden türkücünün özel yapım villasını görenler hayran kaldı.
Mardini’nin her detayını özel yaptırdığı villanın altında konser salonu dahi var. Havuzlu villanın kış ve yaz bahçesi de mevcut.
Mardini burada dostlarını ağırlıyor. Ünlü türkücünün muhteşem evi ayrıca göl manzaralı.