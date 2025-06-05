TFF’DEN TARİHİ DÜZENLEME

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunda büyük yankı uyandıracak iki önemli düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu. Kırmızı kart cezaları artık yalnızca ilgili turnuvayla sınırlı kalmayacak, takip eden ilk resmi müsabakada uygulanacak. Ayrıca kulüpler, futbolcularla yaptıkları sözleşmelere dair tüm mali detayları TFF’ye bildirmekle yükümlü olacak.

TFF’nin resmi internet sitesinde duyurduğu yeni düzenlemeler, hem sportif disiplin hem de mali şeffaflık açısından köklü değişiklikler içeriyor. Bu kararlarla birlikte hem oyuncu cezalarının uygulanmasında adaletin sağlanması hem de kulüplerin ekonomik faaliyetlerinin daha yakından izlenmesi hedefleniyor.

KIRMIZI KARTTA YENİ DÖNEM: CEZA HER YERDE GEÇERLİ

TFF’nin aldığı kararla birlikte artık bir futbolcunun kırmızı kart görmesi halinde, cezası sadece kartın görüldüğü organizasyonda değil, takip eden ilk resmi maçta uygulanacak. Örneğin Süper Lig’de kırmızı kart gören bir futbolcu, önceki sistemde Türkiye Kupası’nda forma giyebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu dönemin sona erdiği ve cezanın ilk resmi maçta çekilmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

Bu uygulama, kart cezalarının etkisiz kalmasının önüne geçerek disiplinin daha tutarlı işlemesini amaçlıyor. Futbolseverlerin tepkisine neden olan “ceza kupada çekilsin” dönemi böylece sona ermiş oldu.

SÖZLEŞMELERDE TAM ŞEFFAFLIK ZORUNLU HALE GELDİ

TFF’nin diğer önemli kararı ise kulüplerin mali yükümlülüklerini doğrudan ilgilendiriyor. Kulüpler, futbolcularla yaptıkları tüm sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, konut, araç, özel primler gibi tüm kazançları TFF’ye bildirmek zorunda olacak.

Bu gelir ve ödemelerden herhangi biri TFF’ye eksiksiz şekilde iletilmediği takdirde, kulübe bildirilmeyen tutarın %50’si oranında para cezası uygulanacak. Bu düzenlemenin amacı, futbol ekonomisinde kayıt dışılığın ve “gizli sözleşme” uygulamalarının önüne geçmek.

HEM SAHADA HEM MASADA SIKI DENETİM

TFF’nin bu düzenlemeleriyle birlikte futbol disiplini ve mali denetim alanlarında yeni bir döneme girilmiş oldu. Özellikle son yıllarda kulüplerin mali krizler yaşaması ve fair play kurallarına uyum sorunu yaşaması, bu tür adımların gerekliliğini ortaya koyuyordu.

Futbol kamuoyu tarafından olumlu karşılanan bu adımların, kulüplerin daha şeffaf ve adil bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması bekleniyor.