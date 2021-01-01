CHP’nin Uyanıkları

Parti için uyanıklar çok AKP İYİ PARTİ MHP hepsinde vardır olmaz mı dürüst
olsalar memleket te ne güzel şeyler yapılmıştı. Yetim hakkı yenilmezdi fakir
fukara sofrasında doymayarak kalka bilirdi. olmadı olmuyor hep böyle
kendinin bilmezler çıkınca işler sarpa sarıyor Bir süre önce yazmıştım
Beşiktaş belediye başkanını aramıştım tabi ki ulaşmak münkün mü bey
efendi pandami den dolayı Belediye gelmediğinin daha çok sahada
olduğunu söylemişlerdi. Peki not bırakalım dedik notumuzu bıraktık tabi ki
kimse umursamadı bunu bilerek bıraktık sonra Belediye’nin internet sitesi
girdim kimleri gördüm ikince Başkan Ali Rıza Yılmaz önce şaşırdım Çünkü
yıllardır tanıdığım birisi ne işi olur Belediye başkan yardımcılığıyla Ali Riza
Yılmaz İstanbul sosyetisinde iş dünyasında eğlence sektörün her kes tanır
çünkü ünlü bir balık restorant işletmecisi Bak Fore kuruçesme’de yeri
2 Başkanın bağlı olan Bölümleri önemli
1- Ruhsat Denetim müdürlüğü
2-Destek hizmetleri müdürlüğü
3-Temizlik işleri müdürlüğü
4-Sağlik işlerin müdürlüğü
5 Zabıta müdürlüğü
6- Veteriner Müdürlüğü
7 Kültür ve sosyal işlerin müdürlüğü
Belediyenin bütün yükünün yüklemişleri bizim işletmeci dostumuzu çok
iyi bilirmiş bu işleri Öyle bir sey ki danışmanıda yıllarca restorant
işletmeciliği yapan en yakın arkadaşı Kemal Koz yanına danışman olarak
almış. BRAVO Başkanı işinin biliyor yani Balıkçının danışmanı Kebapçı
olmuş ben daha önce yazmıştım geçtiğimiz günlerde iki dostumla birlikte
Park fore balık yemeye gittik Garsonları çoğunu tanıyorum tekrar sordum
çünkü adam İstanbul en önemli bölgesinde Beşiktas Belediyesinin ikinci
başkanı restorant işletmeciliğini bırakmıştır dedim . Ama nerede uyanık
CHP bunlar bırakırmı doymazlar bunlar Belediyenin en önemli mevkisi
onda
KOMUNİST BAŞKANIN KAPİTALİST KARDEŞİ
Bütün Türkiye başarısında çalışmasından dolayı çoğu sevdiği Tunceli
Belediye Başkanın Fatih Mehmet Maçoğlu nun Ovacık belediye başkanlığı
döneminde yaptığı hizmetlerden dolayı kendisinin Recep Tayyip Erdoğan
tebrik etti. Simdi niye diye soracaksınız bir aileden birileri iyi birileri kötü
olabilir beş parmağın beşi aynı değil.
Komunist başkanın İstanbul’da yaşayan Kapitalist kardeşini kimseler
bilmiyordu Bende yeni öğrendim Ataköy Sark sofrasının sahibi. Fiyatları çok yüksek
çünkü Ataköy’de kuytu bir yer çok önemli iş adamları çapkınlık
yapabileceği özel görüşmeleri yapabilen bir yer Restorant güzel kebapları
güzel ama fiyatlar çok yüksek
Komunist başkan cebindekini herkes ile paylasan halkın içinde biri olduğunu
hep söyleyen Maçoğlu Tunceli’de yaptığı çalışmalarında kardeşinden hiç bir
destek almak istemiyor mu eh kimin kim olduğunun bilinmez bir kardeşi
zengin olabilir Geçtiğimiz yıllar da Aziz Yıldırım yargılandığı dönemde 30 savcı
yemek veren Aziz yıldırım Ataköy sark sofrasında herkese gizli yemek
vermişti. Mutlu Maçoğlu o dönem yeri öğrenen savcıları yemeğinde çekim
yapmak isteyen gazetecilere saldırmıştı bunun Maçoğlu bilmiyordu bence
AVCILAR BELEDİYESİNDEN KÖTÜ KOKULAR GELİYOR
Avcılar Belediyesi son dönemde inşaat sahasına döndü bu çürük binaların
çoğunun belediye yıkıyor her taraf inşaat kaynıyor bu kulağıma gelen
dedikodu Başkan iyi çalışıyor ama altı rahat durmuyor
yıkım işlerini alan Belediye Başkan Yardımcılarının birisi ve encümen
üyeleri ortak bir şirket kurduklarını duydum ne kadar doğru ne kadar yalan
bilmiyorum ama araştırıyorum bölgeyi
Evet bunları CHP içindeki uyanıklar bunları Kılıçdaroğlu bilmiyordur Bilse
zaten bunlar CHP’nin içinde kalmaz hepsi temizlenir
görelim bakalım.