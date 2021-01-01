CHP’nin Uyanıkları

Parti için uyanıklar çok AKP İYİ PARTİ MHP hepsinde vardır olmaz mı dürüst

olsalar memleket te ne güzel şeyler yapılmıştı. Yetim hakkı yenilmezdi fakir

fukara sofrasında doymayarak kalka bilirdi. olmadı olmuyor hep böyle

kendinin bilmezler çıkınca işler sarpa sarıyor Bir süre önce yazmıştım

Beşiktaş belediye başkanını aramıştım tabi ki ulaşmak münkün mü bey

efendi pandami den dolayı Belediye gelmediğinin daha çok sahada

olduğunu söylemişlerdi. Peki not bırakalım dedik notumuzu bıraktık tabi ki

kimse umursamadı bunu bilerek bıraktık sonra Belediye’nin internet sitesi

girdim kimleri gördüm ikince Başkan Ali Rıza Yılmaz önce şaşırdım Çünkü

yıllardır tanıdığım birisi ne işi olur Belediye başkan yardımcılığıyla Ali Riza

Yılmaz İstanbul sosyetisinde iş dünyasında eğlence sektörün her kes tanır

çünkü ünlü bir balık restorant işletmecisi Bak Fore kuruçesme’de yeri

2 Başkanın bağlı olan Bölümleri önemli

1- Ruhsat Denetim müdürlüğü

2-Destek hizmetleri müdürlüğü

3-Temizlik işleri müdürlüğü

4-Sağlik işlerin müdürlüğü

5 Zabıta müdürlüğü

6- Veteriner Müdürlüğü

7 Kültür ve sosyal işlerin müdürlüğü

Belediyenin bütün yükünün yüklemişleri bizim işletmeci dostumuzu çok

iyi bilirmiş bu işleri Öyle bir sey ki danışmanıda yıllarca restorant

işletmeciliği yapan en yakın arkadaşı Kemal Koz yanına danışman olarak

almış. BRAVO Başkanı işinin biliyor yani Balıkçının danışmanı Kebapçı

olmuş ben daha önce yazmıştım geçtiğimiz günlerde iki dostumla birlikte

Park fore balık yemeye gittik Garsonları çoğunu tanıyorum tekrar sordum

çünkü adam İstanbul en önemli bölgesinde Beşiktas Belediyesinin ikinci

başkanı restorant işletmeciliğini bırakmıştır dedim . Ama nerede uyanık

CHP bunlar bırakırmı doymazlar bunlar Belediyenin en önemli mevkisi

onda

KOMUNİST BAŞKANIN KAPİTALİST KARDEŞİ

Bütün Türkiye başarısında çalışmasından dolayı çoğu sevdiği Tunceli

Belediye Başkanın Fatih Mehmet Maçoğlu nun Ovacık belediye başkanlığı

döneminde yaptığı hizmetlerden dolayı kendisinin Recep Tayyip Erdoğan

tebrik etti. Simdi niye diye soracaksınız bir aileden birileri iyi birileri kötü

olabilir beş parmağın beşi aynı değil.

Komunist başkanın İstanbul’da yaşayan Kapitalist kardeşini kimseler

bilmiyordu Bende yeni öğrendim Ataköy Sark sofrasının sahibi. Fiyatları çok yüksek

çünkü Ataköy’de kuytu bir yer çok önemli iş adamları çapkınlık

yapabileceği özel görüşmeleri yapabilen bir yer Restorant güzel kebapları

güzel ama fiyatlar çok yüksek

Komunist başkan cebindekini herkes ile paylasan halkın içinde biri olduğunu

hep söyleyen Maçoğlu Tunceli’de yaptığı çalışmalarında kardeşinden hiç bir

destek almak istemiyor mu eh kimin kim olduğunun bilinmez bir kardeşi

zengin olabilir Geçtiğimiz yıllar da Aziz Yıldırım yargılandığı dönemde 30 savcı

yemek veren Aziz yıldırım Ataköy sark sofrasında herkese gizli yemek

vermişti. Mutlu Maçoğlu o dönem yeri öğrenen savcıları yemeğinde çekim

yapmak isteyen gazetecilere saldırmıştı bunun Maçoğlu bilmiyordu bence

AVCILAR BELEDİYESİNDEN KÖTÜ KOKULAR GELİYOR

Avcılar Belediyesi son dönemde inşaat sahasına döndü bu çürük binaların

çoğunun belediye yıkıyor her taraf inşaat kaynıyor bu kulağıma gelen