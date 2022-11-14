Ünlü haberci Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Tüm Türkiye buna tanıktır

Türkiye’de bir dönemin en parlak gazetecileri arasında yer alan ancak daha sonra hızla gözlerden uzaklaşan Reha Muhtar şimdilerde çocuklarının velayeti nedeniyle mahkeme mahkeme geziyor.

OĞLUNUN VELAYETİ KENDİSİNDE KALDI

Kızı Mina Muhtar’ın velayetini geçici olarak Deniz Uğur’a bırakan Reha Muhtar, oğlu Poyraz’a ise bakmaya devam ediyor. İkili sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Muhtar son olarak çocuklarına bıraktığı vasiyeti açıkladı.

“YALIMA TEK BİR KİŞİ BİLE GİRMESİN”

Reha Muhtar, “5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Kayıtlıdır. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız” ifadelerini kullandı.