UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Rusya’dan Alındı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin düzenleneceği şehir belli oldu.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), resmi sitesinden bir açıklama yayımlayarak 28 Mayıs’ta oynanması planlanan 2022 Şampiyonlar Ligi Finali’nin, Fransa’nın Paris şehrinde düzenlemesine karar verildiğini duyurdu.

Paris’te oynanacak final mücadelesi, Fransa Milli Futbol Takımı’nın maçlarına ev sahipliği yapan Stade de France’da düzenlenecek.

Birlik, yaptığı açıklamada, desteğinden ötürü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a teşekkür ederek “UEFA, Avrupa kulüp futbolunun en prestijli karşılaşmasını kriz anında Fransa’ya taşıma konusundaki kişisel desteği ve bağlılığı için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a teşekkür ve takdirlerini sunar. Fransız hükümetiyle birlikte UEFA, Ukrayna’da yıkım, yerinden edilme ve korkunç bir acı ile karşı karşıya kalan futbolcular ve aileleri için kurtarma sağlanmasına yönelik ortak çabaları tam olarak destekleyecektir” ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

UEFA yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla 25 Şubat günü TSİ 12.00’de UEFA İcra Kurulu’nun olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.

Toplantının ardından konu hakkında “gereken kararların alınabileceği” vurgulanmıştı.

UEFA, 2 Mart Çarşamba günü Kiev’de Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasında oynanması planlanan Gençler Ligi maçını da ertelemişti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri; Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği harekat ile ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Çevrim içi ortamda yapılan toplantıda, yaşanan gelişmeler sonrasında 28 Mayıs’ta Rusya’nın Saint Petersburg kentinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin değiştirilmesi kararı alındı.

Final, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Stade de France’de oynanacak.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası UEFA’dan yapılan açıklamada “Ukrayna’da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna’daki futbol topluluğuyla dayanışmamızda kararlıyız ve Ukrayna halkına elimizi uzatmaya hazırız” ifadeleri kullanılmıştı.

UEFA, 2 Mart Çarşamba günü Kiev’de Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasında oynanması planlanan Gençler Ligi maçını da ertelemişti.

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