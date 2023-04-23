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Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Nisan 2023 - 19:35
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı.
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