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Televizyoncu Metin Uca gözaltına alındı

Televizyoncu Metin Uca gözaltına alındı
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02 Şubat 2023 - 14:53

Televizyoncu Metin Uca İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan arama kararı bulunan Uca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Televizyoncu Metin Uca, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Uca’nın, Güvenlik Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, Edremit Sulh Ceza Hakimliği tarafından arandığı ortaya çıktı. Hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan arama kararı bulunan Uca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Metin Uca, Ankara’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı CIP terminaline başvurmuş, işlemleri sırasında hakkında arama kararı olduğu belirlenmişti.

Bu mesaj www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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Televizyoncu Metin Uca gözaltına alındı
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