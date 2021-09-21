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TEKNOFEST Başladı

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TEKNOFEST Başladı
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21 Eylül 2021 - 14:15
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Türkiye’nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı. Birbirinden farklı sürprizlerin olduğu festivalde Türkiye’nin savunma sanayii araçları sahne alacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene rekor katılım bekleniyor.

Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu sektörü, medya kuruluşları ve üniversitelerden oluşan kurumların katılımıyla düzenleniyor. Katılımcıların ve öğrencilerin simülasyonlara da ilgisi oldukça yüksek.

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN İLK AÇIKLAMA

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar TEKNOFEST’te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bu gençler sayesinde bağımsız güçlü Türkiye hedefimize her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği… Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Çekinmeyin korkmayın… Çalışmaya devam edin. Ülkemizin aydın yarınları olan sizlere elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Bu yoldan dönmek yok, bu yolda duraksamak yok. TEKNOFEST vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun.”

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

5 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDÜL DAĞITILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise burada yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Aylar öncesinden hazırlıklarımızı yapıyoruz. TEKNOFEST Türkiye’nin gelecek vizyonunun örneğidir. Yarın dünyada adından söz ettirecek girişimcilerimiz var. GÖKBEY halka açık ilk gösteri uçuşunu yapacak. TOGG ilk kez bir festivalde milletimizle buluştu. TEKNOFEST’te dereceye giren takımlara 5 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

2030 yılına kadar dünyada uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Teknolojiye yatırımlarımız devam edecek. Beraber tarih yazacağız.”

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

TEKNOFEST’TE İTİ QOVAN SÜRPRİZİ

TEKNOFEST’te Azerbaycan’ın Karabağ harekatında yüksek performans gösteren yeni tip kamikaze insansız hava aracı İti Qovan sürprizi yaşandı. İti Qovan Proje Müdürü Mübariz Abdullayev, Milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Azerbaycan’ın ürettiği bir ürün. Tüm dünya bu İti Qovan dronelarını tanıyor.”

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü yetkilisinin verdiği bilgiye göre ARDIÇ iki motorlu bir helikopter. Arazözleri, yerdeki ekipleri ve yangın söndürme helikopterlerini koordine ediyor.

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ de festivalde yerini aldı. Katılımcılar CEZERİ’ye büyük ilgi gösterdi.

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA ilk kez görücüye çıktı. Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyetler yürütebilecek, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak geliştiriliyor.

DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilecek. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak.

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

TEKNOFEST’TE TOGG SÜRPRİZİ

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) otomobili de bu sene TEKNOFEST’te yerini aldı. Ziyaretçilerin merakla beklediği Türkiye’nin Otomobili, festivalin gözde araçlarından birisi olacak.

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

MSB’DEN SOLOTÜRK PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların TEKNOFEST dolayısıyla İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında selamlama uçuşu gerçekleştirdiği, TEKNOFEST boyunca SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere gösteri uçuşlarının ve etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

Binlerce öğrenci ve vatandaşın akın ettiği etkinlikte turnike girişleri yoğunluktan görünmez hale geldi. Alana gelen öğrenciler burada bulundukları için oldukça heyecanlı olduklarını belirtiyor.

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

DÜNYANIN EN HAFİFLERİ ARASINDA

TÜBİTAK tarafından geliştirilen katlanabilir mayın dedektörü, dünyanın en hafifi olarak TEKNOFEST’TE sergilendi. Geliştirilmiş toprak dengeleme sistemi, ergonomik ve hafif tasarımıyla ön plana çıkan mayın dedektöründe LCD ekran da bulunuyor. 8 saat aralıksız çalışabilen mayın dedektörü sesli, görsel ve titreşimli olarak da uyarı verebiliyor. Dedektörün toplam uzunluğu ise 135 santimetre.

 

TEKNOFEST kapılarını açtı

 

İLK KEZ TEKONOFEST’TE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İlk kez TEKONOFEST’te 2021’de görücüye çıkan TEI-PD222ST motora katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Akıncı-C’de kullanılması planlanan motor, 222 hp kalkış gücü ve 163 kilogram ağırlığı ile sınıfının en yüksek güç/ağırlık oranına sahip.

Kim, ne sergileyecek?

– TÜBİTAK BİLGEM, CEZERİ ve ASELSAN öncülüğünde Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması yapılacak.

– Orman Genel Müdürlüğü, deprem simülasyonu ile rüzgar simülasyonunu sergileyecek.

– Erin Motor, İHA’lar için ürettiği içten yanmalı motoru sergileyecek.

– TÜBİTAK MAM tarafından Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması düzenlenecek.

– 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları’nın kazananları projelerini sergileyecek.

– 2204 – C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nın ödülleri verilecek.

– Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, deprem, yangın, sel gibi afetlerde kamera görüntülerini analiz eden model uçağı tanıtacak.

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