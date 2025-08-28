Tayanç Ayaydın’ın Açıklaması Doğa Lara Akkaya’yı Sert Tepkiyle Karşılandı: “Daha Fazla Mesaj Var”

Magazin dünyasını sarsan taciz iddialarının ardından sessizliğini bozan oyuncu Tayanç Ayaydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “mesajımın niyetinin yanlış anlaşılmış olabileceğini” söyleyerek “içtenlikle özür dilediğini” ifade etti. Ayrıca, kendini korumak amacıyla hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Bu açıklama, kendisini sözlü ve yazılı tacize maruz bıraktığını öne süren genç oyuncu Doğa Lara Akkaya tarafından tepkiyle karşılandı. Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımda, “Beni yalnız bıraktınız; daha paylaşılmamış ekran görüntüleri var” diyerek, elinde daha fazla delil olduğunu ve itibarı zedeleyici iddiaları gündeme taşıyacağını açıkça belirtti. Genç oyuncu ayrıca, yaşadığı psikolojik baskıyı da dile getirerek “ilk işimdi, susmak zorundaydım” sözleriyle sessizliğini boşa geçirildiği bir döneme değindi.

Bu gelişmeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Sus dediler, ama ben susmadım” vurgusuyla öne çıkan Akkaya’nın tavrı, genç oyuncular arasında bir bilinçlenme ve dayanışma dalgası başlattı. Gündemden düşmeyen bu olay, mağdurun sesi olmanın ötesinde, sektördeki güç dengesini yeniden sorgulatıyor.

