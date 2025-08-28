  1. Haberler
  2. Haberkonseyi
  3. Tayanç Ayaydın’ın Açıklaması Doğa Lara Akkaya’yı Sert Tepkiyle Karşılandı: “Daha Fazla Mesaj Var”

Tayanç Ayaydın’ın Açıklaması Doğa Lara Akkaya’yı Sert Tepkiyle Karşılandı: “Daha Fazla Mesaj Var”

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Magazin dünyasını sarsan taciz iddialarının ardından sessizliğini bozan oyuncu Tayanç Ayaydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “mesajımın niyetinin yanlış anlaşılmış olabileceğini” söyleyerek “içtenlikle özür dilediğini” ifade etti. Ayrıca, kendini korumak amacıyla hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Bu açıklama, kendisini sözlü ve yazılı tacize maruz bıraktığını öne süren genç oyuncu Doğa Lara Akkaya tarafından tepkiyle karşılandı. Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımda, “Beni yalnız bıraktınız; daha paylaşılmamış ekran görüntüleri var” diyerek, elinde daha fazla delil olduğunu ve itibarı zedeleyici iddiaları gündeme taşıyacağını açıkça belirtti. Genç oyuncu ayrıca, yaşadığı psikolojik baskıyı da dile getirerek “ilk işimdi, susmak zorundaydım” sözleriyle sessizliğini boşa geçirildiği bir döneme değindi.

Bu gelişmeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Sus dediler, ama ben susmadım” vurgusuyla öne çıkan Akkaya’nın tavrı, genç oyuncular arasında bir bilinçlenme ve dayanışma dalgası başlattı. Gündemden düşmeyen bu olay, mağdurun sesi olmanın ötesinde, sektördeki güç dengesini yeniden sorgulatıyor.

#TayançAyaydın, #DoğaLaraAkkaya, #Tacizİddiası, #Magazin, #KadınaŞiddet, #İfşa, #Magazinhaberleri

Tayanç Ayaydın’ın Açıklaması Doğa Lara Akkaya’yı Sert Tepkiyle Karşılandı: “Daha Fazla Mesaj Var”
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp