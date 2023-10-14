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Selçuk İnan’dan yıllar sonra gelen itiraf!

Selçuk İnan’dan yıllar sonra gelen itiraf!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Ekim 2023 - 16:24
Galatasaray’da gösterdiği performansla efsaneler arasına adını yazdıran Selçuk İnan, yıllar sonra Juventus maçıyla ilgili itiraflarda bulundu.
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