EZHEL’İN ‘TÜRKLÜK’ SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ünlü rapçi Ezhel, sosyal medyada yaptığı bir yorumla yeniden gündem oldu. Yıllar önce Almanya’ya yerleşen ve müzik kariyerinin yanı sıra sık sık siyasi ve toplumsal konulardaki çıkışlarıyla da tartışma yaratan Ezhel, bu kez Instagram’da paylaşılan bir gönderiye yazdığı sözlerle tepki çekti.

“Kültürsüz” isimli bir Instagram hesabı, milli marşlarında “Türk” kelimesi geçen ülkelerin derlendiği bir paylaşım yaptı. Bu gönderide Yunanistan milli marşında yer alan “Derin okyanus işte böyle uğuldasın isterdim. Ve dalgasında boğulsun her Türk tohumu” dizeleri de bulunuyordu. Ezhel, bu sözlerin “Türk zulmü” nedeniyle yazıldığını iddia ederek Türkiye’yi sert şekilde eleştirdi.

“TÜRKLÜĞÜMDEN UTANÇ DUYUYORUM”

Ezhel, paylaşımın altına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

“Başkalarına zulmettiğini fark ettiğinde Türklük kaybettiği gücüne yeniden ulaşabilir. Zulümden keyif aldığımız için yazıldı bu marşlar. Adaletle anılalım. O zaman milliyetimize hizmet etmiş olacağız. Hatalarımızı kabul edelim. İnsan kesmekle gurur duyarak daha ne kadar ilerleyebiliriz? Türk deyince akla asalet, adalet ve mutluluk gelmedikçe ben Türklüğümden utanç duyuyorum. Böyledir.”

Bu sözler, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım alarak sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Bazı kullanıcılar Ezhel’in açıklamasını “tarihi çarpıtma” olarak değerlendirirken, bazıları ise sanatçının fikir özgürlüğünü savundu.

MORA KATLİAMI TARTIŞMASI

Ezhel’in çıkışı, Osmanlı döneminde yaşanan 1821 Mora Katliamını da yeniden gündeme taşıdı. Yunan isyanı sırasında Mora Yarımadası’nda yaşayan yaklaşık 90 bin Müslüman nüfusun büyük bölümü, özellikle Tripoliçe kuşatması sırasında katledilmişti. Tarihçiler, bu olayda 40 bine yakın Türk’ün öldürüldüğünü, katliamın Avrupa’nın gözleri önünde gerçekleştiğini belirtiyor.

Osmanlı topraklarına 1460 yılında katılan Mora, uzun yıllar boyunca Türkler ve Yunanlıların birlikte yaşadığı bir bölgeydi. Ancak 1821’de başlayan bağımsızlık hareketi, bölgede büyük bir trajediye yol açtı. Katliamın boyutu, o dönemde hem Osmanlı arşivlerine hem de Avrupalı gözlemcilerin raporlarına yansıdı.

TARİHSEL GERİLİMİN GÜNÜMÜZE YANSIMASI

Ezhel’in Yunanistan milli marşındaki dizelere yaptığı atıf, iki ülke arasındaki yüzyıllardır süregelen tarihsel gerilimin popüler kültür üzerinden yeniden tartışılmasına neden oldu. Sosyal medyada özellikle milliyetçilik, tarih bilinci, ifade özgürlüğü ve sanatçının toplumsal sorumluluğu konularında sert polemikler yaşandı.

Sanatçının bu sözlerinin ardından Türkiye’deki bazı ünlü isimler ve sosyal medya kullanıcıları, Ezhel’i eleştiren veya destekleyen paylaşımlar yaptı. Tartışma, kısa sürede politik bir boyut da kazandı.