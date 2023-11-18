Düğünden kovulunca dehşet saçtı: 1 ölü, 7 yaralı

Metin S., içkili olarak gittiği düğünde sahneye çıkıp çok fazla istek parça talep ederek, uzun süre oynadı. Düğün sahibi, diğer davetlilerinde oynayacağını belirtip, Metin S.’den sahneden ayrılmasını istedi. Ancak Metin S.’nin aldırış etmemesi üzerine tartışma çıktı. Metin S., düğünden kovuldu. Bir süre sonra Metin S., yanında arkadaşı Lütfi H. (25) ile düğüne geri döndü. Metin S., ‘Müziği kapatın’ diye bağırıp, elindeki tüfek ve pompalıyla rasgele ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar, 8 kişiye isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla, Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aytekin Elkalkmış, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 7 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Polis, olayın ardından şüpheli Metin S. ve yanındaki arkadaşı Lütfi H.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanındaki toplam 2 pompalı tüfek ile 1 tabancaya da el konuldu.
Yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Çetin Elkalkmış, Metin S.’ye en ağır cezanın verilmesini istediğini de söyledi.
Gözaltına alınan Metin Say (18) ve Lütfi H, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Lütfi H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Say ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.