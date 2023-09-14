Survivor Turabi’den şaşırtan açıklama: Doktordan onay çıkmadı, kusura bakma Acun abi

Survivor All Star 2024’te yarışacak Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Ünlü isim, şaşırtıcı açıklamasıyla Acun Ilıcalı’ya seslendi.

Survivor 2024 All Star kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, yeni sezon öncesi yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir süre önce yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ve hastaneye kaldırılan Çamkıran, açıklamasında doktorunun verdiği kararı da açıkladı.

“SURVİVOR ALL STAR 2024’E HAZIRLANIP GELEMEYECEĞİM”

İki kez Survivor şampiyonu olmayı başaran Turabi Çamkıran, açıklamasında Acun Ilıcalı’dan özür diledi. Rakiplerine meydan okuyan Çamkıran, şunları söyledi:

“Acun abi kusura bakma lütfen. Sevenlerimden ve de en önemlisi senden özür diliyorum. Sana söz verdiğim gibi Surrvivor All Star 2024 ’e en iyi şekilde hazırlanıp gelemeyeceğim. Son kontrollerimin sonucunda üzülerek söylüyorum ki “Antrenman yapabilir!” onayı çıkmadı. Doktorum “Bu şartlar altında kesinlikle antrenman yapamazsın! Ekibimin uzun uğraşlar araştırmaları sonucunda, Türkiye Survivor tarihinde sana rakip olabilecek kimsenin olmadığı sonucuna vardık! Bu nedenden dolayı antrenman yapmadan adaya gitmende bir sakınca görmüyoruz!” dedi. O yüzden kusura bakma abi antrenman yapmadan geliyorum. İnşallah yarışmacılar da pek fazla çalışmadan geliyordur. Durduk yere ilk haftadan elenmesek bari. Neyse ben bu doktorun dediklerini bir sahil kenarında uzun uzun düşüneyim.”

“BU SENEKİ EN BÜYÜK RAKİBİM…”

Survivor 2024 All Star’da en büyük rakibinin Acun Ilıcalı olduğunu esprili bir şekilde dile getiren Çamkıran, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce doktorun dediğine uymalı mıyım? Çalışmadan gitsem, beni oyunlarda eleyerek gönderebilirler mi? Bu seneki en büyük rakibim Acun Ilıcalı. İnşallah çok az görürüm kendisini. Ne kadar az gelirse adaya, o kadar rahat ederim ceza almadan. Ama Acun abisiz de Survivor olmaz be. Herkes Acun abi için izliyor Survivor’ı, biz Survivorlar’da “Millet sırf bizim için izliyor” diye havalara giriyoruz. Hull City yokken biz vardık Acun abi. Bizi unutma ve sık sık sun lütfen. Takımındakileri özlersen de adaya davet edersin. Hem özlem giderirsin hem bizimle maç yaparsınız, sonra onlarda bizimle parkurlarda kapışır efsane olur. Kardeş takım Shelbourne FC ile de birleşme partisinden sonra. Biz senin çocukların içinden geçeriz. Aksini iddia ediyorsan abi ben varım iddiaya!

Neyse arkadaşlar eğer buraya kadar okuduysan saçmaladıklarımı, ya beni çok seviyorsun (Ben de seni dünyalar kadar çok seviyorum), ya gizli hayranımsın meraktan ölüyorsun ne yazdı diye acaba, ya da bu deli yine ne diyor arkadaş diye okuyorsun… Ya da?

Bu alemde kendimi tek geçerim!”