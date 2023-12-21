Emre Belözoğlu ‘Seçil Erzan’ sessizliğini bozdu: Olayı ben çıkardım ortaya

Seçil Erzan davasında dolandırılan Emre Belözoğlu, “Olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya. Polisleri, müfettişleri ben çağırdım. Olayı ben çıkardım ortaya” dedi.
Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu bankacı Seçil Erzan’ın ‘yüksek kâr vaadiyle’ dolandırıcılık olayı, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Seçil Erzan’ın fonundan aynı zamanda kuzeni olan, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı aracılığıyla haberdar olan eski futbolcu Emre Belözoğlu, konu ile ilgili sessizliğini bozdu.
Halk TV’den Seyhan Avşar’a konuşan fona en çok para kaptıran isimlerden olan Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler ile yaşadığı polemiğin yanı sıra ilk kez Seçil Erzan fonu ile ilgili net ifadelerde bulundu. Belözoğlu, Seçil Erzan ile bir kere görüştüğünü ve durumdan şüphelenip olayı ortaya kendisinin çıkardığını öne sürdü.
“Dolandırılma konusuna girmişken gerçekten Seçil Erzan’ın tezgahında Fatih Terim’in rolü olmadığını mı düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren Belözoğlu’nun açıklaması şöyle:
“Ben Fatih Terim’in bu işin içinde bilerek kalmayacağını düşünüyorum. Fatih Terim’in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum. Onun dışında benim de diğerlerinin de nizama aykırı bir durumu varsa mahkemede bunun hesabını verelim. Ben bu kadınla bir kere görüştüm. Kadın bana ikinci imzayı attı. Aynı bankaya gidip ‘bu imzanın gerçekliği var mı?’ diye sorgulattım. Şimdi herkes ‘Seçil Erzan dosyasını ben patlattım’ diyor ya. Olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya. Polisleri, müfettişleri ben çağırdım. Olayı ben çıkardım ortaya.”