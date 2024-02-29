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Survivor Pınar’ın eşi ve kardeşi isyan etti! “Kadına atılan yumruklara gülünüyor”

Survivor Pınar’ın eşi ve kardeşi isyan etti! “Kadına atılan yumruklara gülünüyor”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Şubat 2024 - 17:24
Tansiyonun düşmediği Survivor All Star’da Pınar’a şiddet uygulayan Sema diskalifiye oldu. Pınar’ı kardeşi, kadına şiddete gülündüğünü belirterek “Empati yapamayacak kadar insanlıktan çıktığınız bildiğim için umarım bir gün çekirdek ailenizden birisi bunu yaşar da anlarsınız” dedi. Pınar’ın eşi ise “Söz her zaman sahibine aittir. Küfürlerinizin şimdilik konuğu biziz” ifadelerini kullandı.

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