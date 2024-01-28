Survivor Nagihan ve Sahra kavgasına dair olay iddia! Hasan Can Kaya’daki itirafı mı sebep oldu?

Survivor All Star’da Nagihan ve Sahra arasında çıkan özel hayat kavgası gündem oldu. Görüntüler yayınlanmazken sosyal medya bu büyük kavgayı merak etti. “Benim özel hayatımı neden buraya getiriyorlar?” diyen Nagihan ve Sahra arasındaki kavganın nedeni merak edilirken Hasan Can Kaya’daki cinsel hayat itirafı gündeme geldi.
Survivor’da Nagihan ve Sahra arasıda yaşanan ‘özel hayat’ kavgası merak ediliyor. Acun Ilıcalı, “Özel hayat konusunda çok ciddi sözler olduğunda biz bu görüntüleri yayımlamak istemedik. Prodüksiyon olarak çok üzüldük” dedi.