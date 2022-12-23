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Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı!

Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı!
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23 Aralık 2022 - 16:14

Survivor 2023 için heyecan dorukta. Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacının adını açıkladı. Survivor’ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak kadınlar arasında Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman yer alıyor. Ilıcalı daha önce de Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney’i açıklamıştı.

Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı! - Sayfa 1

Survivor 2023 için geri sayım başladı.

Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı! - Sayfa 2

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği 2023’de yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney vardı.

Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı! - Sayfa 3

Acun Ilıcalı bu sefer de kadın yarışmacılardan bazılarını açıkladı.

Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı! - Sayfa 4

Acun Ilıcalı son olarak yaptığı paylaşımda Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman’ın Survivor yarışmacısı olduğunu söyledi.

Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı! - Sayfa 5

Merve Boluğur ile kısa sürede boşandığı eşi Mert Aydın’ın da yarışmaya katılacağı söylense de henüz konuya dair kesin bir açıklama yapılmadı.

Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı! - Sayfa 6

Zeynep Alkan

Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı! - Sayfa 7

Seçkin Piriler

Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı! - Sayfa 8

Cansu Tuman

Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı! - Sayfa 9
Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı! - Sayfa 10
Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı! - Sayfa 11
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