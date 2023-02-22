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Survivor bitti mi devam mı edecek? Acun Ilıcalı’dan flaş Survivor 2023 kararı!

Survivor bitti mi devam mı edecek? Acun Ilıcalı’dan flaş Survivor 2023 kararı!
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22 Şubat 2023 - 15:03

Survivor yeni bölüm tarihi, Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamayla izleyenler tarafından merak konusu oldu. Yeni sezon macerasına deprem nedeniyle ara veren Survivor 2023, iki haftalık aranın ardından 21 Şubat Salı akşamı dokunulmazlık oyunu ile seyirci karşısına çıktı. Kıran kırana mücadelede Ünlüler ve Gönüllüler zorlu anlar yaşarken; gecenin sonunda Acun Ilıcalı konseyde yarışmacılara deprem felaketinin haberini verdi.

Survivor bitti mi devam mı edecek? Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor 2023 kararı! - Sayfa 1

TV8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler ile ekranlara gelen Survivor 21 Şubat Salı akşamı iki haftalık aranın ardından seyirci karşısına çıktı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ekran macerasına ara veren Survivor’da dün gece ilk olarak ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın 3. dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Hız ve gücün ön planda olduğu parkurda her iki takım da adeta canını dişine taktı. Zorlu mücadelenin sonunda dokunulmazlığı ünlüler takımı kazandı.

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Survivor bitti mi devam mı edecek? Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor 2023 kararı! - Sayfa 2

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da ilk eleme adayları Elanur ve Aziz olmuştu. Yokluk adasında gerçekleşen mücadelede Aziz potadan çıkmıştı. İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından potaya giren iki isim Çağla ile Aziz olmuştu, potadan ise Çağla çıkmıştı.

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Survivor bitti mi devam mı edecek? Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor 2023 kararı! - Sayfa 3

Üçüncü dokunulmazlığın oynandığı dün gece ise eleme adayı belirlenmedi. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada deprem felaketi nedeniyle çekimlere ara verildiğini duyurdu.

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Survivor bitti mi devam mı edecek? Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor 2023 kararı! - Sayfa 4

SURVİVOR DEVAM EDECEK Mİ?

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Acun Ilıcalı konseyde yarışmacılara acı haberi verdi. Depremlerin ardından yarışmacıların aileleriyle iletişime geçtiklerinin altını çizen Ilıcalı, “Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem. Merkezi Kahramanmaraş olan bir deprem ama 10 ilimiz etkilendi. Ailenizle konuştuk. Yakın akrabalarınızdan can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok kötü durumdayız. İletişimsel bir sıkıntı yok isteyen istediği akrabasını arayabilecek.” dedi.

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Survivor bitti mi devam mı edecek? Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor 2023 kararı! - Sayfa 5

Deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu ve yardıma gideceklerini belirten Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Çekimlere ara veriyoruz. Sizleri evlere alacağız. Bizler de deprem bölgesine yardım edeceğiz. Fazla da konuşmak istemiyorum. Arkadaşlarım size gerekli bilgileri verecek.”

Survivor’ın yeni bölümünün 22 Şubat Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

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Survivor bitti mi devam mı edecek? Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor 2023 kararı! - Sayfa 6

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2023’te Ünlüler ve Gönüllüler takımı, üçüncü dokunulmazlık oyunu için parkurda çıktı. Zorlu oyunda ilk olarak kadınlar mücadelesi yaşandı. Kadınlar arasında oynanan oyunu ünlüler kazandı.

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Survivor bitti mi devam mı edecek? Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor 2023 kararı! - Sayfa 7

Dokunulmazlık oyununun ikinci etabında ise ünlüler ve gönüllüler takımı erkekleri karşılaştı. Nefes kesen oyunda kazanan bir kez daha ünlüler oldu. Böylece ünlüler takımı dokunulmazlık oyununun galibi oldu.

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