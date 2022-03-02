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Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı!

Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı!
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18 Mart 2022 - 15:11

Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı!

Uzun zamandır özel hayatıyla gündeme gelmeyen Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü komedyen “Erşan Kuneri” dizisinde rol verdiği 27 yaşındaki Rüya Demirbulut’la sevgili oldu.

Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 1

Yeni sevgilisiyle tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı kamerasına takılan Cem Yılmaz “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusunu duyunca gerildi.

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Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 2

Daha sonra Rüya Demirbulut arabadan inip Cem Yılmaz’ın evine doğru yürümeye başladı.

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Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 3

Aracını park eden 48 yaşındaki yılmaz, soluğu kendisinden 21 yaş küçük sevgilisinin yanında aldı.

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Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 4

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?
Rüya Helin Demirbulut, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek isimli dizide yer aldı.

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Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 5

Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Boyu 1.68 cm, kilosu ise 54’tür.

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Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 6

2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, orta derecede İngilizce bilen Rüya Helin Demirbulut, reklamlarda da boy gösterdi ve yüzme ile ilgileniyor.

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Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 7

SERENAY SARIKAYA İLE SEVGİLİYDİ
Geçtiğimiz yıl birliktelikleri Atina’da belgelenmiş Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

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Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 8

İkilinin birlikteliği 2020 yılının aşkı olarak nitelendirilmişti. Ancak aşkları uzun sürmedi.

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Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 9

10 ay kadar birlikte olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha sonra aşklarını noktalamıştı.

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Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 10

Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 14

Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 16

Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 19

Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 20

Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 21

Cem Yılmaz gönlünü 21 yaş küçük rol arkadaşına kaptırdı! - Sayfa 23

 

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