SÜPER LİG’İN EFSANELERİ YENİDEN SAHNEDE

Türk futbolunun köklü ve unutulmaz kulüpleri, yıllar süren inişli çıkışlı dönemlerin ardından yeniden sahneye çıkıyor. Bir zamanlar Süper Lig’de fırtına gibi esen, ardından yaşadıkları mali ve sportif krizlerle alt liglere düşen Eskişehirspor, Bursaspor, Kocaelispor ve Sarıyerspor gibi tarihi kulüpler, bu sezon gösterdikleri performansla adeta küllerinden doğdu. Yeniden üst liglere çıkmayı başaran bu kulüpler, Türk futboluna olan bağlılıklarını bir kez daha kanıtladı.

ESKİŞEHİRSPOR GERİ DÖNDÜ

2016 yılında Süper Lig’den düşen Eskişehirspor, sonrasında bir çöküş sürecine girdi. 2021’de 2. Lig’e, ardından 3. Lig’e ve son olarak Amatör Lig’e kadar gerileyen kulüp, buna rağmen taraftarından kopmadı. Amatör ligde oynadığı maçlara 30 bin kişilik taraftar desteğiyle çıkan Eskişehirspor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grup şampiyonu olarak profesyonel liglere geri döndü.

SARIYERSPOR 1. LİG’DE YENİDEN

1990’lı yılların ortalarında düşüşe geçen ve 1997’de 1. Lig’e, 2005’te ise 2. Lig’e gerileyen Sarıyerspor, tam 20 yıl aradan sonra 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu oldu. Yeniden 1. Lig’e yükselen İstanbul temsilcisi, taraftarlarıyla birlikte Boğaz’da düzenlenen tekne konvoyuyla şampiyonluğu kutladı.

BURSASPOR YİNE UMUT VERİYOR

2009-2010 sezonunda 4 büyüklerin dışında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ilk kulüp olarak tarihe geçen Bursaspor, sonraki yıllarda büyük bir düşüş yaşadı. 2019’da 1. Lig’e, 2022’de 2. Lig’e ve 2024’te 3. Lig’e kadar gerileyen yeşil-beyazlı ekip, sadık taraftarının desteğiyle ayakta kaldı. Bu sezon 3. Lig 1. Grup şampiyonu olarak 2. Lig’e yükselen Bursaspor, yeniden üst sıraları hedefliyor.

KOCAELİSPOR SÜPER LİG’DE

Türk futbolunun korkulan ekiplerinden biri olan ve iki kez Türkiye Kupası’nı kazanan Kocaelispor, 2009’da Süper Lig’den düşmüştü. 2014’te Bölgesel Amatör Lig’e kadar gerileyen kulüp, uzun ve zorlu bir yeniden yapılanma sürecinin ardından bu sezon Süper Lig’e dönmeyi başardı. Tam 16 yıl aradan sonra en üst seviyeye çıkan yeşil-siyahlılar, geri döndükleri Süper Lig’de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

YENİ ŞAMPİYONLAR DA SAHNEDE

Alt liglerdeki mücadele de bu sezon oldukça heyecanlı geçti. Antalya temsilcisi Serik Belediyespor, 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez 1. Lig’e yükseldi. 3. Lig’de ise Muğlaspor (2. Grup), Aliağa Futbol A.Ş. (3. Grup) ve Mardin 1969 Spor (4. Grup) şampiyonluk ipini göğüsleyerek bir üst lige çıkmayı başardı.

Bu başarı hikâyeleri, Türk futbolunda istikrarın, taraftar sadakatinin ve doğru yapılanmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Yıllar sonra yeniden üst liglerde mücadele edecek bu kulüplerin performansı şimdiden merakla bekleniyor.