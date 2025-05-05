FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ AVRUPA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa futbol basınında da geniş yankı buldu. Beşiktaş’ın deplasmanda 1-0’lık galibiyeti, Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’si açısından şampiyonluk umutlarının büyük ölçüde sona erdiği anlamına gelirken, Avrupa basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

GEDSON’UN GOLÜ DERBİYE DAMGA VURDU

Derbinin tek golü eski Benfica oyuncusu Gedson Fernandes’ten geldi. Fenerbahçe bu sonuçla 75 puanda kalırken, Beşiktaş puanını 55’e yükseltti. Galatasaray’ın 83 puanla liderliğini sürdürdüğü haftada, sarı-lacivertlilerle fark 8 puana çıktı ve şampiyonluk yarışı kritik bir eşik kazandı.

AVRUPA’DAN DERBİ YORUMLARI

A BOLA (Portekiz):

“Eski Benfica oyuncusu gol attı, Mourinho derbiyi kaybetti ve şampiyonluğa veda etti. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş’a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Solskjaer’in Beşiktaş’ında Gedson Fernandes ve Rafa belirleyici oldu.”

THE GUARDIAN (İngiltere):

“Solskjaer’in Beşiktaş’ı, Mourinho’nun Fenerbahçe’sini devirdi. Penaltıyı kaçıran Gedson, ilk yarının sonlarında galibiyet golünü kaydederek şampiyonluk yarışına noktayı koydu.”

BBC (İngiltere):

“Geminin kaptanı” başlığıyla verilen haberde, Solskjaer’in teknik direktörlük başarısına dikkat çekildi. “Mourinho’nun ilk sezonunda şampiyonluk şansı büyük ölçüde tükendi.” ifadesine yer verildi.

DAILY MAIL (İngiltere):

“Solskjaer, Mourinho’nun şansını azalttı. Beşiktaş derbide kazandı, Mourinho’nun ligi kazanma ihtimali zayıfladı.”

MARCA (İspanya):

“Mourinho’nun Fenerbahçe’si raydan çıktı. Galatasaray, Türkiye Ligi şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.”

TUTTOMERCATO (İtalya):

“Süper Lig’de şampiyonluk yarışında belirleyici bir gün. Mourinho’nun Fenerbahçe’si, Immobile’li Beşiktaş’a kaybederek Galatasaray’a 8 puanlık fark bıraktı. Şampiyonluk, artık Galatasaray’a daha yakın.”

DERBİNİN SONUCU YARIŞI ŞEKİLLENDİRDİ

Jose Mourinho’nun sezon başında büyük umutlarla başına geçtiği Fenerbahçe, bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Beşiktaş ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kritik bir galibiyet alarak Avrupa biletini kovalamaya devam ediyor.