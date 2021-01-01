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Boşanmayı Askıya Aldılar !

Boşanmayı Askıya Aldılar !
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06 Ekim 2021 - 13:47
2014 yılında nikah masasına oturan ve boşanma aşamasında olan 40 yaşındaki Kim Kardashian ile 44 yaşındaki Kanye West ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

 İkiliye yakın kaynaklar, Kardashian ve West’in boşanmayı hızlandırmak için acele etmediklerini belirtti.

Çift, son dönemde sık sık birlikte görülünce, hayranları yeniden bir araya gelecekleri için umutlandı. Bir kaynak, Kim Kardashian ve Kanye West’in ayrı kalmalarının onları birbirlerine yakınlaştırdığını söylerken, bir başkası da, “Kim ve Kanye ayrılar ama boşanmak için telaşlı değiller. Onlar için en önemli şey çocukları.” diye konuştu.

İkilinin; North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu bulunuyor.

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