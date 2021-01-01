Boşanmayı Askıya Aldılar !

İkiliye yakın kaynaklar, Kardashian ve West’in boşanmayı hızlandırmak için acele etmediklerini belirtti.

Çift, son dönemde sık sık birlikte görülünce, hayranları yeniden bir araya gelecekleri için umutlandı. Bir kaynak, Kim Kardashian ve Kanye West’in ayrı kalmalarının onları birbirlerine yakınlaştırdığını söylerken, bir başkası da, “Kim ve Kanye ayrılar ama boşanmak için telaşlı değiller. Onlar için en önemli şey çocukları.” diye konuştu.

İkilinin; North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu bulunuyor.