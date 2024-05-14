Süleyman Soylu ile ilgili çarpıcı kulis! ‘Herkes eteğindeki taşları dökecek…’

AK Parti’de, yargı ve emniyetteki gelişmeler ile birlikte Süleyman Soylu’nun adının gündeme geldiği, “Herkes eteğindeki taşları dökecek” konuşmalarının yapıldığı ileri sürüldü.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AK Parti’de yargı ve emniyetteki gelişmelerin gündeme geldiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da, bir süre sonra herkesin eteğindeki taşları dökeceğinin konuşulduğunu yazdı.
Nuray Babacan, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
“Son günlerde hem devlette hem de partideki gruplaşmalar, gizli çatışmalar dikkat çekici. Özellikle yargı ve emniyetteki karışık işler, ‘Ne oluyor?’ sorusunun daha fazla sorulmasına neden oldu. Partiye mi, yoksa sadece partideki bazı isimlere mi operasyon çekildiğini anlamaya çalışıyorlar.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde söylediği bir söz, bu karışık gündemde yeniden anımsatıldı. Soylu’nun, “7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, tüm devlet önümden geçti” sözlerinin, “Benim bilmediğim bir şey yok. Herkes hakkında her türlü bilgiye sahibim” anlamına geldiği anlatılıyor. Bir süre sonra herkesin eteğindeki taşları dökeceği yorumları yapılıyor. Bütün bu hareketliliğin, orta vadede AKP’nin geleceği ve Erdoğan sonrası için mesaj içereceği yorumlar yapanlar da bulunuyor.
İktidardaki sorunları kötü yönetime ve son on yıl içerisinde art arda yapılan yanlışlara bağlayanlar var. Sorunun sadece ekonomik kriz olmadığı, partinin halktan kopmasının asıl sıkıntı olduğunu yazmıştık. Bazı AKP’liler, partideki çözülme ve erimenin asıl nedenin başkanlık sisteminin yanlış kullanılması olduğunu söylüyor.”