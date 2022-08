Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu

Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi oyuncu Merve Boluğur’a boşandıktan sonra paylaşımları üzerinden gelen gelen “Bu kız delirdi, Murat’tan sonra kendini toparlayamadı” yorumlarına tepki gösterdi. Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum” diyen Dalkılıç, “Merve ayrılma nedenini canı isterse açıklar.” ifadelerini kullandı.

Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve’nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla “Bu kız delirdi” etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!