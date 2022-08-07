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Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu

Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu
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07 Ağustos 2022 - 11:42

Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi oyuncu Merve Boluğur’a boşandıktan sonra paylaşımları üzerinden gelen gelen “Bu kız delirdi, Murat’tan sonra kendini toparlayamadı” yorumlarına tepki gösterdi. Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum” diyen Dalkılıç, “Merve ayrılma nedenini canı isterse açıklar.” ifadelerini kullandı.

Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu - Sayfa 1

Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur 24 Ağustos 2015’te nikah masasına oturmuştu. Çiftin ikinci evlilik yıldönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

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Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu - Sayfa 2

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde yapılan duruşma neticesinde Dalkılıç ile Boluğur anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

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Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu - Sayfa 3

“BÜYÜK AŞK YAŞADIĞIM DEĞERLİ EŞİM…”
Dalkılıç, yaptığı açıklamada “Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur’la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde, herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim…” ifadelerini kullanmıştı.

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Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu - Sayfa 4

“MURAT’TAN SONRA KENDİNİ TOPARLAYAMADI”
Boşanma sonrasında Merve Boluğur’un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddia edildi. Son dönemde açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşulan oyuncu ile ilgili “Murat’tan sonra kendini toparlayamadı” ve “Bu kız delirdi” şeklinde yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Murat Dalkılıç’ı eleştirdi.

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Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu - Sayfa 5

“HANGİ HAKLA ‘BU KIZ DELİRDİ’ YAZIYORSUNUZ!”
Ünlü şarkıcı, kendisine gelen tepkiler karşısında ilk kez konuştu. Instagram hesabından bir açıklama yapan Dalkılıç, şunları söyledi:

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Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu - Sayfa 6

Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve’nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla “Bu kız delirdi” etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!

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Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu - Sayfa 7

“YÜZLERCE NEFRET DOLU MESAJLAR GELDİ”
Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum… Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım… Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar… Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım…

Murat…

 

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Murat Dalkılıç daha fazla dayanamadı! Eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu - Sayfa 8

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