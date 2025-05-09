GALATASARAY ŞAMPİYONLUK EŞİĞİNDE

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, şampiyonluk için kritik bir viraja girdi. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, bu akşam oynanacak Başakşehir-Fenerbahçe maçının sonucuna göre yarın şampiyonluğunu ilan edebilir.

Süper Lig’de sezonun son düzlüğüne girilirken, Galatasaray büyük bir avantaja sahip. Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Sivasspor’u 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bıraktı. Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında 1-0 mağlup olması, Galatasaray’ın zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

PUAN FARKI 8’E YÜKSELDİ

Galatasaray, bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Kalan 12 puanın sadece 4’ünü alması durumunda, sarı-kırmızılılar matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Ancak bu akşam saat 20.00’de oynanacak RAMS Başakşehir – Fenerbahçe karşılaşması, şampiyonluk düğümünün erken çözülmesi açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE KAYBEDERSE, CİMBOM’A 1 PUAN YETECEK

Eğer Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında mağlup olursa, Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanından alacağı 1 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Bu senaryoda Cimbom, yarın resmen Süper Lig şampiyonluğunu ilan edebilir.

Fenerbahçe’nin beraberlik alması halinde ise Galatasaray’ın şampiyonluk için 3 puana ihtiyacı olacak. Sarı-lacivertli ekibin galip gelmesi durumunda ise Galatasaray’ın kutlamaları birkaç gün daha ertelenmiş olacak.

GÖZLER TRABZONSPOR MAÇINDA

Galatasaray cephesinde gözler, hem bu akşamki karşılaşmada hem de Trabzonspor ile oynanacak deplasman mücadelesinde olacak. Sarı-kırmızılılar, bu iki maç sonunda sezonun en kritik virajını başarıyla geçerek ipi göğüslemeyi hedefliyor.