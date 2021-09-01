Böyle Olmamalıydı..

Hoşnut Olalım da Ama…
İlk duyduğumda çok sevinmiştim sevgili meslektaşım Dursun Karadağ ile Ali
Eyüboğlu’ndan duymuştum. Magazin gazeteciler derneğini kuruyoruz diye.
Taksim Sıra Selvilerde daha çok gece muhabirlerinin takıldığı bir kahvehanede sevgili
Meslektaşlarımın büyük çabalarına rağmen magazin gazeteciler derneğini kurduk
Gün ki heyecan kadar bugün bütün arkadaşlarımızda o heyecan var. Çünkü niye bir
Dönemde olduğu gibi şimdide aynı olduğu gibi sanatçılar ve politikacılar köşeye
Sıkıştıklarında magazini ele alarak eleştiriyorlar. Artık bizimde bir derneğimiz bir
Kurumsallaşmamız birlik ve beraberliğimizi gösteren derneğimiz var.
Zaman ne çabuk geçiyor
Yıllar yılları kovaladı birçok arkadaşımız dernek başkanlığı ve yönetimde görev
Yaptılar. Ben de bir dönem yönetim kurulunda görev yaparak gece muhabirlerinin
Sorumluluğunu üstlenerek katkıda bulundum. Derneğimizin yapması gereken
Görevlerinin çoğu yapılmadı. Bu arada magazin gazeteciler kooperatifini Ali Eyüboğlu
Önderliğinde bir kooperatif kuruldu. Bu kooperatif evleri olmayan arkadaşlarımızı ev
Sahibi yaptı bu çok güzel bir örnektir. İstenirse yapılmayacak hiçbir şey yok. Bu konuda
Ali Eyüboğlu ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Biz dernek olarak ne yaptık? Geceler
Düzenledik balolar yaptık smokin giydik ünlü sanatçı arkadaşlarımızla konserler
Düzenledik derneğimizin kasası dolsun diye. İşsiz olan arkadaşlara destek olalım dedik
Olmadık. Hasta olan arkadaşlarımıza hastane masraflarını ve ilaç masraflarını
Karşılayalım dedik ama karşılamadık. Hatta faik zambak arkadaşımızı özel hastaneye
Kaldıramadık diye öldü. Biz ne yaptık Allah’ın rahmetine kavuşan arkadaşlarımızın
Whatsapp gruplarımızda ilanlarını yapıp yayınladık.
Arkadaşlar Akıl Vermek Güzel De Uygulamamız Gerekiyor.
Geçtiğimiz bu ödül törenin de sevgili Bülent Bakar’ın telefon görüşmem iz de
Arkadaşlarımıza verilen ödüllerin haksızlık olduğunu söyledi. Katıldığı haber ödülleri
Bana atmıştı ve bu haberler gerçekten ödüle layık haberlerdi. Bende kendisine
Derneğin yönetimine ihtar dilekçesi yazmasını ve haklarını aramasını söyledim. Çocuklar
İtiraz dilekçelerini yazıp yönetime vermelerine rağmen dernek bunları hiç kaile
Almadan sponsorların isteklerini yerine getirmek için apar topar baloyu yaptı.
Whatsapp grubumuzda yoğun tepki trafiği başladı. O gece ile ilgili davet edilmeyenler
Haberleri olmayan çoğu arkadaşımız yönetime tepki göstererek dile getirdiler.
Yönetim onlarında kaâle almadı dernek bu olmamalıydı.
Sibel’in İstekleri Vardı
Orhan Gencebay’ın oğlunun düğününde Sibel Can ile sohbet ettik. Sibel, “o kadar özlemiş ki
Yaşar abi sizleri çok özledim seni Dursun’u Uğur abiyi Ali’yi sizleri hepinizi çok özledim o
Magazin derneğiniz beni davet ettiler sahneye çıkmam için tabii kırmadım beniz sizler
Var ettiniz o gece sizlerin masasına gelip şarkılarımı sizlerle okumak istiyorum bunu
Benden esirgemeyin diyerek sohbet ettik bende bu isteği MGD başkanı Okan’ a ilettim bak
Bu önemli dedim bu gecede duayen olan insanları davet et dedim. Sibel’in isteğini
Kırmayalım dedim. O da tabii dedi ama geceye o arkadaşlardan hiçbiri davetli değildi
Ve yoktu. Dernek balolarıyla da tabii konserleriyle de tabii haksızlığa uğrayan
Arkadaşlarımızın haklarını savunmalarıyla tabii bir magazin gazetecisinin güvenle
Üye olup gideceği bir kurum olmalı. Bunu da bu saatten sonra bu kurumu ayakta
Tutacak olan kurucular kurulunun toplanıp kuruyan dalları yeşertmeleri lazım
Bence.