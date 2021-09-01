Böyle Olmamalıydı..

Hoşnut Olalım da Ama…

İlk duyduğumda çok sevinmiştim sevgili meslektaşım Dursun Karadağ ile Ali

Eyüboğlu’ndan duymuştum. Magazin gazeteciler derneğini kuruyoruz diye.

Taksim Sıra Selvilerde daha çok gece muhabirlerinin takıldığı bir kahvehanede sevgili

Meslektaşlarımın büyük çabalarına rağmen magazin gazeteciler derneğini kurduk

Gün ki heyecan kadar bugün bütün arkadaşlarımızda o heyecan var. Çünkü niye bir

Dönemde olduğu gibi şimdide aynı olduğu gibi sanatçılar ve politikacılar köşeye

Sıkıştıklarında magazini ele alarak eleştiriyorlar. Artık bizimde bir derneğimiz bir

Kurumsallaşmamız birlik ve beraberliğimizi gösteren derneğimiz var.

Zaman ne çabuk geçiyor

Yıllar yılları kovaladı birçok arkadaşımız dernek başkanlığı ve yönetimde görev

Yaptılar. Ben de bir dönem yönetim kurulunda görev yaparak gece muhabirlerinin

Sorumluluğunu üstlenerek katkıda bulundum. Derneğimizin yapması gereken

Görevlerinin çoğu yapılmadı. Bu arada magazin gazeteciler kooperatifini Ali Eyüboğlu

Önderliğinde bir kooperatif kuruldu. Bu kooperatif evleri olmayan arkadaşlarımızı ev

Sahibi yaptı bu çok güzel bir örnektir. İstenirse yapılmayacak hiçbir şey yok. Bu konuda

Ali Eyüboğlu ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Biz dernek olarak ne yaptık? Geceler

Düzenledik balolar yaptık smokin giydik ünlü sanatçı arkadaşlarımızla konserler

Düzenledik derneğimizin kasası dolsun diye. İşsiz olan arkadaşlara destek olalım dedik

Olmadık. Hasta olan arkadaşlarımıza hastane masraflarını ve ilaç masraflarını

Karşılayalım dedik ama karşılamadık. Hatta faik zambak arkadaşımızı özel hastaneye

Kaldıramadık diye öldü. Biz ne yaptık Allah’ın rahmetine kavuşan arkadaşlarımızın

Whatsapp gruplarımızda ilanlarını yapıp yayınladık.

Arkadaşlar Akıl Vermek Güzel De Uygulamamız Gerekiyor.

Geçtiğimiz bu ödül törenin de sevgili Bülent Bakar’ın telefon görüşmem iz de

Arkadaşlarımıza verilen ödüllerin haksızlık olduğunu söyledi. Katıldığı haber ödülleri

Bana atmıştı ve bu haberler gerçekten ödüle layık haberlerdi. Bende kendisine

Derneğin yönetimine ihtar dilekçesi yazmasını ve haklarını aramasını söyledim. Çocuklar

İtiraz dilekçelerini yazıp yönetime vermelerine rağmen dernek bunları hiç kaile

Almadan sponsorların isteklerini yerine getirmek için apar topar baloyu yaptı.

Whatsapp grubumuzda yoğun tepki trafiği başladı. O gece ile ilgili davet edilmeyenler

Haberleri olmayan çoğu arkadaşımız yönetime tepki göstererek dile getirdiler.

Yönetim onlarında kaâle almadı dernek bu olmamalıydı.

Sibel’in İstekleri Vardı

Orhan Gencebay’ın oğlunun düğününde Sibel Can ile sohbet ettik. Sibel, “o kadar özlemiş ki

Yaşar abi sizleri çok özledim seni Dursun’u Uğur abiyi Ali’yi sizleri hepinizi çok özledim o

Magazin derneğiniz beni davet ettiler sahneye çıkmam için tabii kırmadım beniz sizler

Var ettiniz o gece sizlerin masasına gelip şarkılarımı sizlerle okumak istiyorum bunu

Benden esirgemeyin diyerek sohbet ettik bende bu isteği MGD başkanı Okan’ a ilettim bak

Bu önemli dedim bu gecede duayen olan insanları davet et dedim. Sibel’in isteğini

Kırmayalım dedim. O da tabii dedi ama geceye o arkadaşlardan hiçbiri davetli değildi

Ve yoktu. Dernek balolarıyla da tabii konserleriyle de tabii haksızlığa uğrayan

Arkadaşlarımızın haklarını savunmalarıyla tabii bir magazin gazetecisinin güvenle

Üye olup gideceği bir kurum olmalı. Bunu da bu saatten sonra bu kurumu ayakta

Tutacak olan kurucular kurulunun toplanıp kuruyan dalları yeşertmeleri lazım

Bence.