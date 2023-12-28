Sosyetik kardeşlerin 74 milyon liralık miras kavgası. Babaları mirastan men etmişti

Sabah’tan Atakan Irmak haberine göre; İş adamı Hasan Fikri Koçarslan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kardeşler arasında miras kavgası başlamış ve taraflar mahkemelik olmuştu.

Şimdi de İbrahim Koçarslan ve Melahat Koçarslan arasında 86 yaşındaki annelerine ödenen 74 milyon lira sonrası kriz çıktı.

2017 yılında yaşanan terör saldırısının ardından kapatılan ünlü gece kulübü Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın iki kardeşi miras yüzünden birbirine girdi. İbrahim Koçarslan, kardeşi Melahat Koçarslan’dan gizlice ses kaydı alarak savcılığa delil olarak sunduğu gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

İş adamının babası Hasan Fikri Koçarslan kendisini tehdit ettikleri için çocuklarını mirasından men ederek tüm varlığını gayrimeşru çocuklarına bırakmıştı. Mirastan men edilen çocuklar haklarını aramak için mahkemeye başvurmuştu. Bu kez anne Hanım Koçarslan’a yatırılan yüksek meblağ yüzünden iki kardeşin arasında kriz yaşandı. 86 yaşındaki Hanım Koçarslan’a ait bir arazi Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılarak bedel olarak 73 milyon 971 bin lira ödendi. ABD’de yaşayan Melahat Koçarslan yatırılan parayı öğrenince Türkiye’ye gelip kardeşi İbrahim Koçarslan ile anlaşmazlık yaşamaya başladı.

Annesinin akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten Melahat Koçarslan mahkemeye başvuruda bulunarak kardeşinin paraya hukuksuz el koyabileceğini belirtti. İbrahim Koçarslan ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek kardeşinin para yüzünden Türkiye’ye geldiğini, hakkında dava açtığını ve bu davaya kendisiyle yapmış olduğu konuşmaları hukuka aykırı şekilde kayıt altına alarak sunduğunu belirtti. Özel hayatının gizlice kayıt altına alındığını ifade eden iş adamı kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.

ÖZEL HAYATIM DEŞİFRE EDİLDİ

Dilekçede; Melahat Koçarslan’ın annesi Hanım Koçarslan’ı gizlice video kaydına alarak İbrahim Koçarslan’ın aleyhine olacak şekilde yönlendirdiği ve ardından bu videoları savcılığa yapılan bir suç duyurusunda delil olarak kullandıkları belirtildi. Kardeşinin bu şekilde annesine ait parayı almak amacıyla faaliyet yürüttüğünü söyleyen İbrahim Koçarslan aynı şekilde kendisinin de arama kayıtlarının kayıt altına alındığını, özel hayatının deşifre edildiğini belirtti.