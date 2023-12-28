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Engelli hastaya şiddet uyguladılar: ‘Şaka yaptım’ deyip tahliye oldu

Engelli hastaya şiddet uyguladılar: ‘Şaka yaptım’ deyip tahliye oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Aralık 2023 - 15:57
İstanbul Büyükçekmece’deki bir engelli bakımevinde hastaya şiddet uygulayan çalışan ile bu görüntüleri kayda alan kişi ilk duruşmada tahliye edildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olay için şiddet uygulayan çalışan Nuri C. mahkemede “Yaptığım iddia edilen şeyler tamamen şaka amaçlıdır” diyerek kendini savundu.

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