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Sosyal medyada infial yarattı! MEB’den ‘Onlar Ermiş Muradına’ adlı masal kitabıyla ilgili açıklama

Sosyal medyada infial yarattı! MEB’den ‘Onlar Ermiş Muradına’ adlı masal kitabıyla ilgili açıklama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Temmuz 2024 - 17:06

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada tepkilere neden olan “Onlar Ermiş Muradına” isimli masal kitabına ilişkin yaptığı açıklamada, hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.

MEB’den, sosyal medya ve internet sitelerinde “Onlar Ermiş Muradına” adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, ‘hikaye kitabı’ kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir.”

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