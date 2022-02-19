Sosyal Medya Fenomeninin Estetikle Bambaşka Birine Dönüşümü

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında cinsel yönelimine dair samimi açıklamalarıyla gündem olmuştu. Bir dizi estetik operasyon geçiren ünlü fenomen son haliyle şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mika Raun, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Katıldığı bir YouTube kanalında cinsel yönelim itirafında bulunan fenomenin, “Halıyla da evlenebilirsin” ifadesi çok konuşulmuştu.

Katıldığı bir YouTube kanalında cinsel yönelim itirafında bulunan fenomenin, “Halıyla da evlenebilirsin” ifadesi çok konuşulmuştu.Dudak dolgusu, burun estetiği gibi operasyonlardan geçen fenomen adeta bambaşka birine dönüştü.Takipçileri ise genç fenomene destek mesajları yağdırdı.