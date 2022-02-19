Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sosyal Medya Fenomeninin Estetikle Bambaşka Birine Dönüşümü

Sosyal Medya Fenomeninin Estetikle Bambaşka Birine Dönüşümü
2 views
19 Şubat 2022 - 13:09

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında cinsel yönelimine dair samimi açıklamalarıyla gündem olmuştu. Bir dizi estetik operasyon geçiren ünlü fenomen son haliyle şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mika Raun, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Katıldığı bir YouTube kanalında cinsel yönelim itirafında bulunan fenomenin, “Halıyla da evlenebilirsin” ifadesi çok konuşulmuştu.

Katıldığı bir YouTube kanalında cinsel yönelim itirafında bulunan fenomenin, “Halıyla da evlenebilirsin” ifadesi çok konuşulmuştu.Dudak dolgusu, burun estetiği gibi operasyonlardan geçen fenomen adeta bambaşka birine dönüştü.Takipçileri ise genç fenomene destek mesajları yağdırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! “Altında bir şey yok! Bu ne ya?”Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! “Altında bir şey yok! Bu ne ya?”
Eğlencenin patronlarıEğlencenin patronları
Tarkan ‘Geççek’ ile sosyal medyayı salladı! Kim ne dedi?Tarkan ‘Geççek’ ile sosyal medyayı salladı! Kim ne dedi?
Gülşen Bubikoğlu’nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyorGülşen Bubikoğlu’nun kardeşi de dayısı da tanıdık çıktı! İkisini de tüm Türkiye tanıyor
Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardıDefne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde ortalık karıştı! Savaş başlıyor… 1 Ukrayna askeri öldürüldü,
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Artık tüm binalarda zorunlu oluyor! 1 Ocak’tan itibaren…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kumalığı Kabul Etmeyince 16 Kurşun ile Öldürüldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal Medya Fenomeninin Estetikle Bambaşka Birine Dönüşümü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrılmak İstediği Sevgilisi Öldürmek İçin Hazırlık Yaptı.Dağlık Alana Götürüp…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! “Altında bir şey yok! Bu ne ya?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz’de fırtına uyarısı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi…Şubat 19, 2022-11:33 am
Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! “Altında bir şey yok! Bu ne ya?”Şubat 19, 2022-11:18 am
13 ilaç daha geri ödeme listesine alındıŞubat 18, 2022-5:35 pm
Yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz’de fırtına uyarısı!Şubat 18, 2022-4:40 pm
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NU KARIŞTIRACAK AŞK DEDİKODUSUŞubat 18, 2022-3:48 pm
Elektrik faturaları 4 yılda yüzde 400 zamlandıŞubat 18, 2022-3:41 pm
Eğlencenin patronlarıŞubat 18, 2022-3:32 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !