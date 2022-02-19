Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi…

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi…
4 views
19 Şubat 2022 - 11:33

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi…

12 yıldır yalnız olan şarkıcı Hülya Avşar, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisiyle romantik bir akşam yemeği yiyen Avşar kızı, sarmaş dolaş görüntülendi.

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 1

Yıllardır sadece işi ve açıklamalarıyla gündem olan başarılı şarkıcı Hülya Avşar’ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu.

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 2

Özel hayatını basından uzak tutan ünlü isim, geçtiğimiz çarşamba akşamı, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 3

AVŞAR’I ALNINDAN ÖPTÜ

Sabah’ta yer alan habere göre, Hülya Avşar bir süredir iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşıyor.

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 4

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Yeniköy’deki bir mekanda objektiflere takıldı.

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 5

Romantik bir akşamı yemeği yiyen ikiliden Güzelci, bir ara Avşar’ın alnından öperken görüntülendi.

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 6

Aşklarını dolu dizgin yaşayan ikili, mekandaki meraklı bakışlara da aldırış etmedi.

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 7

HAYALİNDEKİ ERKEĞİ ANLATMIŞTI

14 Şubat Sevgililer Günü’nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren Hülya Avşar, “Sevgiliniz var mı?” sorusuna, “Benim o kadar çok sevgilim var ki. Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum” cevabını verdi.

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 8

Hayalindeki erkeği de tarif eden Avşar, “Instagram’ı olan bir sevgili istemem! Ben erkeklere Instagram’ı yakıştırmıyorum, bana göre değil, spor yapmayan insanlarda bana göre değil. Sosyal medya da vakit geçiren erkeklerde bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz.” dedi.

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 9

İşte Hülya Avşar ve yeni sevgilisi…

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 10
Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 11
Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 12
Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 13

Hülya Avşar, sahne kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor…

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 15

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 16

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 17

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 18

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 20

Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi… - Sayfa 29

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artık tüm binalarda zorunlu oluyor! 1 Ocak’tan itibaren…Artık tüm binalarda zorunlu oluyor! 1 Ocak’tan itibaren…
Sosyal Medya Fenomeninin Estetikle Bambaşka Birine DönüşümüSosyal Medya Fenomeninin Estetikle Bambaşka Birine Dönüşümü
Ayrılmak İstediği Sevgilisi Öldürmek İçin Hazırlık Yaptı.Dağlık Alana Götürüp…Ayrılmak İstediği Sevgilisi Öldürmek İçin Hazırlık Yaptı.Dağlık Alana Götürüp…
Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! “Altında bir şey yok! Bu ne ya?”Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! “Altında bir şey yok! Bu ne ya?”
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi!İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde ortalık karıştı! Savaş başlıyor… 1 Ukrayna askeri öldürüldü,
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Artık tüm binalarda zorunlu oluyor! 1 Ocak’tan itibaren…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kumalığı Kabul Etmeyince 16 Kurşun ile Öldürüldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal Medya Fenomeninin Estetikle Bambaşka Birine Dönüşümü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrılmak İstediği Sevgilisi Öldürmek İçin Hazırlık Yaptı.Dağlık Alana Götürüp…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! “Altında bir şey yok! Bu ne ya?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz’de fırtına uyarısı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi…Şubat 19, 2022-11:33 am
Ece Seçkin kalçasına kadar dekolte verdi! “Altında bir şey yok! Bu ne ya?”Şubat 19, 2022-11:18 am
13 ilaç daha geri ödeme listesine alındıŞubat 18, 2022-5:35 pm
Yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz’de fırtına uyarısı!Şubat 18, 2022-4:40 pm
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NU KARIŞTIRACAK AŞK DEDİKODUSUŞubat 18, 2022-3:48 pm
Elektrik faturaları 4 yılda yüzde 400 zamlandıŞubat 18, 2022-3:41 pm
Eğlencenin patronlarıŞubat 18, 2022-3:32 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !