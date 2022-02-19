Hülya Avşar 12 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi…

Hayalindeki erkeği de tarif eden Avşar, “Instagram’ı olan bir sevgili istemem! Ben erkeklere Instagram’ı yakıştırmıyorum, bana göre değil, spor yapmayan insanlarda bana göre değil. Sosyal medya da vakit geçiren erkeklerde bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz.” dedi.