Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Son görüntüleri ortaya çıktı! Kazadan hemen önce paylaşmış…

Son görüntüleri ortaya çıktı! Kazadan hemen önce paylaşmış…
4 views
02 Aralık 2022 - 16:36
Son görüntüleri ortaya çıktı! Kazadan hemen önce paylaşmış...

Bursa’da meydana gelen tek motorlu uçak kazasında pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam feci şekilde hayatlarını kaybetti. İkilinin kazadan hemen önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Yunuseli Havalimanı’ndan dün saat 13.30 civarı tek motorlu bir uçak, Sakarya’ya gitmek üzere kalkış yaptı. Sıkıntısız bir şekilde Sakarya’ya ulaşan uçakta bulunan 54 yaşındaki pilot Hakan Köksal ve 22 yaşındaki Burcu Sağlam, işlerini hallettikten sonra geri dönüş için tekrar havalandı.

19 DAKİKA SONRA TAMAMEN KESİLDİ

Sakarya’dan gerçekleştirilen kalkıştan sonra uçakta bir şeyler ters gitmeye başladı. 15.13’te Sakarya’dan kalkan uçak, 1200 metre irtifada 72 kilometre yol katetti. 19 dakika havada kaldığı belirlenen uçakla iletişim 15.32’de tamamen kesildi.

Hızlı bir şekilde düşmeye başlayan uçak, sürtünme etkisiyle alev alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uçaktaki yangına müdahale ederken, Vali Yakup Canbolat da kazada pilot Köksal ile yanında yolcu olarak bulunan Sağlam’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın düşmesi sonucu 1 kişinin fırlayarak, 1 kişinin ise uçağın yanması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Uçağın boş alana düşmesinin olası facianın önüne geçtiğini belirten ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Aktaş, “Hava şartları mı, teknik detay mı olduğu; yapılacak çalışmalar sonucu aydınlatılacaktır” dedi.

 

Son görüntüleri ortaya çıktı Kazadan hemen önce paylaşmış...

 

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam’ın cansız bedenleri, kaza yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kaza kırım ve olay yeri inceleme ekiplerinin uçak enkazı ile uçağın düştüğü ormandaki incelemeleri, gece boyunca sürdü.

Kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçak enkazı, saat 01.30’da olay yerinden kaldırıldı. Uçağın hava muhalefeti nedeniyle mi yoksa teknik arızdan dolayı mı düştüğü araştırılırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

 

Son görüntüleri ortaya çıktı Kazadan hemen önce paylaşmış...

“KAZADAN ÖNCE TELEFONDA KONUŞTUK”

Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı ve yedek parça firması sahibi, 3 çocuk babası Hakan Köksal ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Köksal’ın yeğeni Fatih Yılmaz, kazadan 40 dakika önce telefon ile görüştüklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Beraber çalışıyorduk biz. Dün saat 11.30’da bir görüşmemiz olmuştu. Saat 15.00’da da telefonla görüştük. Kendisi iyi bir sanayiciydi, iyi bir pilottu aynı zamanda. Dün elim bir kazada kaybettik. Şu an bize kazayla ilgili ulaşan hiçbir bilgi yok. Dün Pamukova’dan çıktıktan sonra İznik üzerinden geldikten sonra irtifa kaybettiği ve düştüğü bilgisi var. Kesin sonuç, dün akşam Ankara’dan Sivil Havacılık’tan gelen ekiplerle beraber olay yeri inceleme de vardı ondan sonra rapora göre bilgi gelecek. Çok sık uçardı, uçmayı severdi. Haftanın 4-5 günü uçardı. Sportif faaliyet yapan bir kişiydi. 30 seneden beri Bursa’da iş adamı, esnaflık yapıyordu. Yunuseli Sportif Havacılık Derneği başkanıydı. Evliydi, 3 çocuğu vardı

 

Son görüntüleri ortaya çıktı Kazadan hemen önce paylaşmış...

Hobi amaçlı, Asya Havacılık bünyesine kayıtlı, kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal’ın, Sakarya’nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi. Yeni lisansını alan Köksal’ın, kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın ise en büyük hayalinin pilotluk olduğu öğrenildi. Babası esnaf, annesi ev hanımı olan Sağlam’ın 1 ağabeyinin bulunduğu belirtildi.

Hakan Köksal ile Burcu Sağlam’dan geri kazadan dakikalar önce düşen uçağın kokpitinden, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntüler ve fotoğraflar kaldı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam’ın, kendisini ve çevreyi çektiği anlar yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aralık ayının en şanslı burçları belli oldu! Paraya para demeyeceklerAralık ayının en şanslı burçları belli oldu! Paraya para demeyecekler
Amber Heard, Johnny Depp’in kazandığı hakaret davasının peşini bırakmıyorAmber Heard, Johnny Depp’in kazandığı hakaret davasının peşini bırakmıyor
7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırının faili terörist Azad Öngüç yakalandı7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırının faili terörist Azad Öngüç yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sosyal medya mesajı: Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyorCumhurbaşkanı Erdoğan’dan sosyal medya mesajı: Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın yazışmaları ortaya çıktı: 70. hastama bakıyorum, bayılacağımSahte doktor Ayşe Özkiraz’ın yazışmaları ortaya çıktı: 70. hastama bakıyorum, bayılacağım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son görüntüleri ortaya çıktı! Kazadan hemen önce paylaşmış…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Ve Kremlin sessizliğini bozdu… ABD’nin ‘Putin’ teklifine Rusya’dan yanıt!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızıl Gezegen’den ezber bozan keşif… 3.4 milyar yıllık sır perdesi aralandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac Twerk yaptı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TFF’den Fenerbahçe’ye Mauricio Lemos cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’dan Icardi açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SALAK SALAK MAGAZİNCİLER YOK BURDA BUKET HANIM!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye sert ‘market’ çıkışı! ‘128 milyar doları da…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altılı Masa’nın ‘kabine’ formülü ortaya çıktı! Ne kadar oy alınırsa o kadar da…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beren Saat’in sözleri Kenan Doğulu’yu ağlattı! Herkes o anları paylaşıyor…
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızıl Gezegen’den ezber bozan keşif… 3.4 milyar yıllık sır perdesi aralandıAralık 2, 2022-4:25 pm
Bir sahte doktor skandalı daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandıAralık 1, 2022-2:44 pm
Meteoroloji uzmanı uyardı: Sibirya soğukları geliyor! Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışı bekleniyorAralık 1, 2022-2:42 pm
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !