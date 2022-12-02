Son görüntüleri ortaya çıktı! Kazadan hemen önce paylaşmış...

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Yunuseli Havalimanı’ndan dün saat 13.30 civarı tek motorlu bir uçak, Sakarya’ya gitmek üzere kalkış yaptı. Sıkıntısız bir şekilde Sakarya’ya ulaşan uçakta bulunan 54 yaşındaki pilot Hakan Köksal ve 22 yaşındaki Burcu Sağlam, işlerini hallettikten sonra geri dönüş için tekrar havalandı.

19 DAKİKA SONRA TAMAMEN KESİLDİ

Sakarya’dan gerçekleştirilen kalkıştan sonra uçakta bir şeyler ters gitmeye başladı. 15.13’te Sakarya’dan kalkan uçak, 1200 metre irtifada 72 kilometre yol katetti. 19 dakika havada kaldığı belirlenen uçakla iletişim 15.32’de tamamen kesildi.

Hızlı bir şekilde düşmeye başlayan uçak, sürtünme etkisiyle alev alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uçaktaki yangına müdahale ederken, Vali Yakup Canbolat da kazada pilot Köksal ile yanında yolcu olarak bulunan Sağlam’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın düşmesi sonucu 1 kişinin fırlayarak, 1 kişinin ise uçağın yanması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Uçağın boş alana düşmesinin olası facianın önüne geçtiğini belirten ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Aktaş, “Hava şartları mı, teknik detay mı olduğu; yapılacak çalışmalar sonucu aydınlatılacaktır” dedi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam’ın cansız bedenleri, kaza yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kaza kırım ve olay yeri inceleme ekiplerinin uçak enkazı ile uçağın düştüğü ormandaki incelemeleri, gece boyunca sürdü.

Kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçak enkazı, saat 01.30’da olay yerinden kaldırıldı. Uçağın hava muhalefeti nedeniyle mi yoksa teknik arızdan dolayı mı düştüğü araştırılırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

“KAZADAN ÖNCE TELEFONDA KONUŞTUK”

Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı ve yedek parça firması sahibi, 3 çocuk babası Hakan Köksal ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Köksal’ın yeğeni Fatih Yılmaz, kazadan 40 dakika önce telefon ile görüştüklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Beraber çalışıyorduk biz. Dün saat 11.30’da bir görüşmemiz olmuştu. Saat 15.00’da da telefonla görüştük. Kendisi iyi bir sanayiciydi, iyi bir pilottu aynı zamanda. Dün elim bir kazada kaybettik. Şu an bize kazayla ilgili ulaşan hiçbir bilgi yok. Dün Pamukova’dan çıktıktan sonra İznik üzerinden geldikten sonra irtifa kaybettiği ve düştüğü bilgisi var. Kesin sonuç, dün akşam Ankara’dan Sivil Havacılık’tan gelen ekiplerle beraber olay yeri inceleme de vardı ondan sonra rapora göre bilgi gelecek. Çok sık uçardı, uçmayı severdi. Haftanın 4-5 günü uçardı. Sportif faaliyet yapan bir kişiydi. 30 seneden beri Bursa’da iş adamı, esnaflık yapıyordu. Yunuseli Sportif Havacılık Derneği başkanıydı. Evliydi, 3 çocuğu vardı

Hobi amaçlı, Asya Havacılık bünyesine kayıtlı, kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal’ın, Sakarya’nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi. Yeni lisansını alan Köksal’ın, kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın ise en büyük hayalinin pilotluk olduğu öğrenildi. Babası esnaf, annesi ev hanımı olan Sağlam’ın 1 ağabeyinin bulunduğu belirtildi.

Hakan Köksal ile Burcu Sağlam’dan geri kazadan dakikalar önce düşen uçağın kokpitinden, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntüler ve fotoğraflar kaldı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam’ın, kendisini ve çevreyi çektiği anlar yer aldı.