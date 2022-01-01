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Son dakika: Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktası ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldı

Son dakika: Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktası ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldı
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11 Mart 2022 - 13:53

Son dakika: Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktası ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi: İstanbul’da Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktalarında ayrılma meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre soğuk hava ve rüzgardan dolayı bağlantı noktalarında genleşme nedeniyle bir açılma durumunun olduğu öğrenildi. Köprü iki yönde de trafiğe kapatılırken, ekiplerin incelemesi sürüyor

Son dakika: İstanbul’da Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle köprü iki yönde de trafiğe kapatıldı. İBB ekipleri, köprüde inceleme başlattı.

Fatih ve Beyoğlu’nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü, ikiye ayrıldı. Köprünün bağlantı noktalarında yaklaşık 20 santimlik boşluk oluştu. Köprü giriş çıkışlarını trafiğe kapatan polis ekipleri, İBB yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB ekipleri, karadan ve denizden köprüdeki ayrılmaya ilişkin çalışma başlattı.

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MEVSİM ŞARTLARI NEDENİYLE YAŞANDI

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürü Dr. İlker Aslan, “Emniyet müdürlüğü trafik şube ekiplerinde tarafımıza bilgi verildi. Unkapanı Köprüsü’nde derzlerde bir açıklık oldu. Buna müdahale ile ilgili haber verildi. Ekiplerimizle geldik olay yerinde incelemelerde bulunduk. Mevsim şartlarındaki rüzgarın şiddetinin biraz fazla olması nedeniyle duba üzerinde duran bir köprü olduğu için tırnaklarda, derz aralarında bir açıklık oldu. Şu an deniz üzerinden römorkörlerimizle ve vinçli cihazlarımızla açıklığı kapatmak için müdahalede bulunmaya çalışıyoruz. Hava şartları normalleşmeye başladığı zaman, rüzgarın şiddeti azalmaya başladığı zaman açıklık kendiliğinden kapanacaktır. Biz mekanik ve teknik açıdan vatandaşları mağdur etmemek adına açıklığı minimize etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“OLAĞAN BİR DURUM”

Bu tür durumların değişkenlik gösteren mevsim şartları nedeniyle daha önce de yaşandığını vurgulayan Aslan, “Mevsim şartları soğuk olduğu zaman metalin de daralıp genleşmesinden kaynaklı bu köprüde bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. Olağan bir durum. Fırtınada ve lodostan dolayı. Şu an 20 santim civarında bir açıklık var. Bu açıklığı minimize ettiğimiz zaman en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız. Eğer tamamen kapatabilirsek bütün şeridi trafiğe açacağız. Unkapanı 88 yaşında tarihi eski bir köprü. Doğal olarak köprünün bazı sorunları var. Onları da gidermeye çalışıyoruz, onları da yapacağız. Yakın bir zamanda bakım onarım çalışması söz konusu” dedi. (İHA)

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