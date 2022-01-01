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Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı! Sedef Kabaş hakkında flaş karar

Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı! Sedef Kabaş hakkında flaş karar
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11 Mart 2022 - 13:48

Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı! Sedef Kabaş hakkında flaş karar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Gazeteci Sedef Kabaş hakkında mahkeme kararını verdi. Kabaş’ın ilk duruşmasında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi. Kabaş’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hakaret suçundan da beraatına karar verildi. Kabaş hakkında 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Son dakika haberine göre Gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” ve iki bakana karşı “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, Kabaş’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. Sedef Kabaş’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hakaret suçundan ise beraatına karar verildi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sedef Kabaş ve avukatları katıldı. Müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşma, kimlik tespiti yapılan Kabaş’ın savunması alındı.

01

OLAY

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş’ın 14 Ocak’taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş’ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer’de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kabaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak’ta tutuklanmıştı.

02

İDDİANAMEDEN

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, “Tele 1” isimli televizyon kanalında yayımlanan “Demokrasi Arenası” isimli programda, şüpheli Sedef Kabaş tarafından yapılan konuşma sırasında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte sarf ettiği söz ve beyanlarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı hatırlatılıyor.

Kabaş’ın bu programdaki sözleriyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği ve daha sonra kendi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla bu suçunu tekrar ettiği aktarılan iddianamede, Kabaş’ın aynı programda ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle de iki kez “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarını işlediği kaydediliyor.

İddianamede, Sedef Kabaş’ın zincirleme şekilde “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, bakanlara yönelik “görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan ise 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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