Son dakika… Tuzla’da büyük patlama: Fabrika alevlere teslim oldu! Acı haber geldi… 3 işçi hayatını kaybetti

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada yangın sonrası patlama meydana geldi. Fabrikada büyük çaplı patlama meydana gelirken, patlama anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul itfaiyesinden yapılan açıklamada bitişik nizam 6 iş yerindeki yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında Tuzla’daki patlamanın ardından önemli uyarılarda bulundu.

Saat 13.00 sıralarında patlama sonrası Yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı. Patlama sesi Anadolu Yakasının farklı ilçelerinden de duyuldu. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla’da yaşayan vatandaşların çok yüksek bir patlama sesi duyduğu ve deprem zannettikleri öğrenildi.

3 ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ali Akça CNN TÜRK canlı yayınında “13.15’te yangın meydana geliyor. 9 çalışanımıza sağlık görevlilerimiz ayakta müdahale ediyorlar ancak 3 işçimiz maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını söylemek istiyorum. Büyük bir yangın, çevresini de etkileyen bir yangın. AFAD görevlilerimiz gelip ölçümleri yapıyorlar. Bu yangından kaynaklanan sağlığı olumsuz etkileyecek bir Hadise tespit edilmedi. AFAD ekipleri gerekli mücadeleleri yaptılar” dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN PATLAMA AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği’nden Tuzla’da fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. 3 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, “Bugün saat 13.15’te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif şekilde yaralanan (9) işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, (T.A), (M.Ö) ve (T.T) adlı (3) işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz yangındaki son durumu canlı yayında aktardı…

Tuzla’daki 3 katlı boya fabrikasında çıktı yangın, çok şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Anında gökyüzüne dumanlar yükselmeye başladı. Kapkara bulutların gökyüzünü kapladığını söyleyebiliriz. Bu noktada ara ara, patlamanın birden fazla kez gerçekleştiği bilgisini aldık. Olay yerine doğru ilerlerken alevlerin çevrede bulunan ağaçlara da sıçradığını gördük. Ekipler müdahalesini sürdürüyorlar. Yangının kontrol altına alınmaya başlandığını söyleyebiliriz ancak boya fabrikası olduğu için patlama ihtimaline karşı önlemler alınıyor.

“FENALAŞAN İTFAİYE EKİBİ HASTANEYE KALDIRILDI”

Dumandan etkilenen itfaiye erleri olduğunu da söyleyebiliriz. Yangının neden kaynaklandığı bilinmiyor. Buradaki çalışanlarla konuştuğumuzda bombayı andıran bir patlama sesini duyduklarını söylüyorlar. Çevredeki fabrikalarda çalışanlar da güvenli bölgelere alındılar. Polis ekipleri kimsenin çıkmasına müsaade etmiyor. Dakikalar öncesine kadar çok yoğun dumanların gökyüzünü kapladığını görebiliriz. Neredeyse 10 itfaiye aracı geldi ancak hala gelmeye devam ediyor. Dumandan etkilenen itfaiye erleri için de ambulanslar sevk edildi. Fenalaşan itfaiye ekibi de hastaneye kaldırıldı. Fabrika yanmaya devam ediyor.

PROF. DR. ŞEN: MUTLAKA MASKE TAKIN, BÖLGEDEN UZAKLAŞIN

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında Tuzla’daki patlamanın ardından önemli uyarılarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Şen’in açıklamaları…

Bu sıradan bir duman değil, kimyasal maddeden çıkan tehlikeli bir duman. Bu dumanı teneffüs etmemek lazım, teneffüs edildiğinde ciddi sağlık sorunları olabilir. Maske takmak gerekir, N-95 gibi. Bu asit yağışlarına neden olabilirdi. Dumanlar buluta kadar gitseydi asit yağışları da meydana gelebilirdi. Bunun içinde kimyasal maddeler var. Yani bir ev yansa karbondioksit çıkar ama bu yangının içinde kimyasal madde var. Diğer dumanlardan farkı içerisindeki kimyasallar. Onun için o civardakilerin maske takması lazım. Oradan uzaklaştırılmaları lazım.

Kesinlikle maskesiz çıkmasınlar, bir de rüzgar bu dumanı nereye götürecek, ona da bakmak lazım. Bu bölgedekilerin yangın tamamen sönene kadar dışarı çıkmasınlar.