YÖK Atlas tercih robotu 2022 nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu 2022 ile ilgili başkanlıktan yeni açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) güncellenerek 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı. YÖK Atlas sihirbazı içerisinde ön lisans ve lisans programları ile 9 modül yer alıyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, YÖK Atlas tercih sihirbazı kullanımı ve yapılan açıklamanın detayları.

YKS tercih başvurularının başlamasının ardından YÖK Atlas tercih robotu adayların gündemine geldi. Üniversite adayları bu süre zarfında YÖK Atlas uygulamasını kullanarak tercihlerini gerçekleştirebilecek. Üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas robotuna ‘https://yokatlas.yok.gov.tr’​ internet adresi üzerinden ulaşılıyor.

YÖK ATLAS ROBOTU GÜNCELLENDİ

Yükseköğretim Program Atlası’nın (YÖK Atlas) güncellenerek 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldığı belirtildi.

YÖK Atlas Programı, Lisans/ Önlisans Tercih Sihirbazı, Meslek Atlası, Üniversitelerimiz, Lisans/ Önlisans Atlası, Mezun Başarı Atlası, Net Sihirbazı ve Tercih Listem olmak üzere toplam 9 modülden oluşuyor.

Adaylara üniversite ve meslek tercihlerinde bilgi ve rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas’ın bu yıl sadece 2022 YKS sonuçlarının açıklandığı 18 Temmuz 2022 tarihinde 1 milyon 250 bin kişi tarafından ziyaret edildiği aktarıldı.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK’ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.