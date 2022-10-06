Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Son Dakika: Sevilla’da Julen Lopetegui dönemi sona erdi! Gündem Fatih Terim…

Son Dakika: Sevilla’da Julen Lopetegui dönemi sona erdi! Gündem Fatih Terim…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
06 Ekim 2022 - 12:42

Son Dakika: Sevillada Julen Lopetegui dönemi sona erdi Gündem Fatih Terim...

Sevilla’da arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Julen Lopetegui ile yollar ayrıldı. Akıllara İspanyol basının birkaç gün önce ortaya attığı Fatih Terim iddiası geldi.

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’da uzun süredir geleceği tartışılan Julen Lopetegui hakkında resmi açıklama geldi ve yolların ayrıldığını duyuruldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’a 4-1 kaybeden İspanyol temsilcisi, maçın hemen ardından Teknik Direktör Julen Lopetegui’nin görevine son verildiğini açıkladı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sevilla’yı 170 maçta çalıştıran ve bir de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandıran deneyimli teknik adama teşekkürlerle veda edildi.

La Liga’da geride kalan 7. haftayı Sevilla, 17. sırada kapattı. 7 maç sonunda sadece Espanyol deplasmanında alınan galibiyet ve Villarreal beraberliğiyle puanlar alındı.

TARAFTARA VEDA ETTİ

İspanyol ekibi, kararı resmi olarak açıklamadan önce Julen Lopetegui, Borussia Dortmund maçı sonunda oyuncularıyla ve taraftarla vedalaştı.

Pınar Karşıyaka geleneği bozmadı, Avrupa’da galibiyetle başladıPınar Karşıyaka geleneği bozmadı, Avrupa’da galibiyetle başladı

 

Son Dakika: Sevillada Julen Lopetegui dönemi sona erdi Gündem Fatih Terim...

 

FATİH TERİM’İN İSMİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray’dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim hakkında geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Sevilla’da Julen Lopetegui sonrasında takımın başına geçmesi muhtemel adaylar arasındaki isimlerin başında Fatih Terim’in geldiği iddia edilmişti.

İspanyol Spor programı Carrusel Deportivo’da yer alan bir habere göre, Fatih Terim, Sevilla’nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyordu.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pınar Karşıyaka geleneği bozmadı, Avrupa’da galibiyetle başladıPınar Karşıyaka geleneği bozmadı, Avrupa’da galibiyetle başladı
Erling Haaland’ın yolu İzmir’den geçti! 2016’daki Ege Kupası…Erling Haaland’ın yolu İzmir’den geçti! 2016’daki Ege Kupası…
Ebrar Karakurt fırtınası! Övgü dolu sözler: Durdurulamaz! Türkiye intikam aldıEbrar Karakurt fırtınası! Övgü dolu sözler: Durdurulamaz! Türkiye intikam aldı
Giresunspor maçı öncesi Beşiktaş’a Salih Uçan’dan kötü haberGiresunspor maçı öncesi Beşiktaş’a Salih Uçan’dan kötü haber
Son Dakika: Galatasaray’da Muslera’nın yerine Pena derken büyük sürpriz!Son Dakika: Galatasaray’da Muslera’nın yerine Pena derken büyük sürpriz!
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !