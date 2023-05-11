Son dakika… Muharrem İnce adaylıktan çekileceğini açıkladı!

Son dakika haberine göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.
Muharrem İnce’nin açıklaması şu şekilde;
Böyle bir iftira furyasını hiçbir siyasetçi görmedi. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor. Benim böyle bir görüntüm yok, bu iftira.
alenen iftira 5 milyon dolarlık banknot dekont, yazıyor geçiyor adam. Ya nerede bu savcılar. Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar. 8 milyon dolara kadar çıktılar bu kadar itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim. Benden başka mal varlığın açıklayan yok, ben açıklıyorum bana çamur atıyorlar. Bir yandan FETÖ’cüler bir yandan PKK’lılar saldırıyor. Döne döne dönüştüm onlarla. 45 gün iftira attılar. Atatürkçülerin o Meclis’te olması lazım Türkiye’nin sigortası Memleket Partisidir. Kim saldırırsa saldırsın istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, Memleket Partisi’ne her evden bir oy istiyorum. Benim bu olmayan sahte dekontlardan korkum yok, 45 gündür çekiyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum.