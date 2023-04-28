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Erdoğan’ın çocukları ve kardeşinin şirketine haciz şoku

Erdoğan’ın çocukları ve kardeşinin şirketine haciz şoku
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Nisan 2023 - 14:36
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, iş insanı Mübariz Gurbanoğlu ve sahibi bulunduğu Palmali Grup’tan alacakları için haciz süreci başlattı. Erdoğan’ın çocukları, kardeşi ve eniştesinin yönetiminde olduğu BMZ Group’a da tebligat gitti.

Sözcü’de yer alan habere göre, Uluslararası Tahkim Mahkemeleri, Gurbanoğlu’nun SOCAR’a 240 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. SOCAR’ın avukatı Elif Sevüktekin Ergun, Gurbanoğlu’nun şirketlerine, banka hesaplarına, gayrimenkullerine ve üçüncü kişi ile kuruluşlardan alacaklarına ihtiyati haciz uygulanması için 5 Nisan 2023 günü İstanbul 27. İcra Müdürlüğü’ne talepte bulundu.

haciz müzekkeresi gönderilmesi istenen üç şirketten biri; BMZ Group
Üçüncü kişilerden alacaklar için haciz müzekkeresi gönderilmesi istenen üç şirket var. Bunlardan ikisi TEDAŞ ve kripto para borsası BTCTurk’ün kurucusu Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. Üçüncü şirket ise kamuoyunun çok yakından tanıdığı BMZ Group Denizcilik ve İnşaat Anonim Şirketi.

Yönetiminde Erdoğan’ın ailesinden isimler var
Yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesinden isimlerin yer aldığı BMZ Group, bir dönem sahip olduğu gemilerle gündeme geldi. 2013’te Erdoğan’ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen ortaklığı ile kurulan BMZ Group’un yönetiminde Erdoğan’ın kızları Esra Erdoğan Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yer alıyor.

SOCAR’dan Mansimov’un BMZ’den alacakları olduğu iddiasıyla haciz müzekkeresi gönderilmesi talebi üzerine şirketin avukatı Ahmet Özel, İstanbul 27. İcra Dairesi’ne itirazda bulundu. 13 Nisan 2023’te gönderilen yazıda, “Mübariz Gurbanoğlu ve Palmali International Holding’in BMZ Group’tan herhangi bir alacağı bulunmadığından haciz talebiniz yerine getirilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

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