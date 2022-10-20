Son Dakika: Galatasaray’da operasyonun ilk adımı! Kredisi tükendi, yollar ayrılacak…

Galatasaray’da devre arasında vedalaşılacak ilk oyuncu belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk’un gözünde kredisini tüketen yıldız oyuncu ile yollar ayrılacak. Sarı kırmızılı ekipte böylece Burak Elmas döneminde transfer edilen 5. oyuncu gönderilmiş olacak.

Devre arasında kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanan Galatasaray’da vedalaşılacak ilk isim olarak Patrick Van Aanholt öne çıkıyor. Geçen sezon bedelsiz olarak transfer edilen ve 2024 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu bu sezon yakaladığı şansları iyi değerlendiremezken teknik direktör Okan Buruk’taki kredisini de tüketmiş durumda. Adana Demirspor maçında kulübede oturan, Kayseri deplasmanına götürülmeyen 32 yaşındaki futbolcu gönderilecekler arasında 1. sırada yer alıyor.

Yıllık ücreti 1.9 milyon euro

Patrick Van Aanholt ile sezon başlamadan önce vedalaşmak isteyen sarı kırmızılılar kontrat maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu operasyondan vazgeçmişti. Ancak verilen şansları iyi kullanamamasının ardından teknik heyette de yönetimde de Hollandalı oyuncu ile karar netleşmiş durumda. Yabancı kontenjanı da göz önünde bulundurularak sarı kırmızılılar ara transfer döneminde yapacağı revizyonda yıllık 1.9 milyon Euro garanti para kazanan Van Aanholt ile yolları ayırmak için masaya oturacak.

Sol bekte Kazımcan oynayacak

8+3 kuralı nedeniyle kadrosunu şekillendirmekte zorluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk sol bekte Kazımcan Karataş’a şans vermeye devam edecek. Genç oyuncunun bu bölgede sergileyeceği performansa göre sol beke takviye yapılıp yapılmayacağı da netleşecek. Bu sezon geride kalan 9 lig maçında 7 kez Patrick Van Aanholt sol bekte görev yaparken Okan Buruk, Adana Demirspor’a karşı Leo Dubois’ya, Kayserispor deplasmanında ise Kazımcan’a şans vermişti.

Elmas döneminden bir isim daha gidiyor

2022-23 sezonuna yeni bir yönetim ve yeni bir teknik adamla giren Galatasaray’da Patrick Van Aanholt’un de devre arasında gönderilmesiyle birlikte bir önceki yönetimin transfer ettiği 5. oyuncu ile yollar ayrılmış olacak

3’ü kiralandı

Dursun Özbek başkanlığındaki sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un sezon öncesi verdiği rapor doğrultusunda Burak Elmas döneminde transfer edilen Alexandru Cicaldau, Olimpu Morutan (satın alma opsiyonuyla) ve Alpaslan Öztürk kiralık, Aytaç Kara ise bedelsiz olarak gönderilmişti. Van Aanholt ile vedalaşılması durumunda Elmas ve ekibinin büyük umutlarla takıma kazandırdığı bir oyuncunun daha sarı kırmızılılar ile yolları ayrılmış olacak.