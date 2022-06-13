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Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’den kritik faiz uyarısı!

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’den kritik faiz uyarısı!
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13 Haziran 2022 - 10:42

Yüksek kur ve enflasyonu değerlendiren Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’na faiz uyarısında bulunarak, “Dolarizasyon etkisi altında bir ekonomide, enflasyon oranı yüksek iken para arzının reel büyümeden fazla artırılması halinde enflasyon hızlanır” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın verdirdiği faiz indirimi kararları Eylül ayından bu yana Türkiye’ye enflasyon ve liranın değer kaybı olarak döndü. Buna göre, enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97’den yüzde 73,50’e yükseldi.

Eylül ayından itibaren gerçekleştirilen faiz indirimleriyle birlikte dolar kuru 7 lira 30 kuruş seviyesinden hızlı bir yükselişle 17 lirayı aştı.

MAHFİ EĞİLMEZ, YÜKSEK KUR VE ENFLASYONU DEĞERLENDİRDİ

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda “Yüksek Kur ve Yüksek Enflasyonun Nedenleri” başlıklı yazısıdna ekonomik verileri değerlendirdi.

Mahfi Eğilmez yazısında, “Bir ekonomide normal koşullarda tasarruf sahibine bankalarca ödenecek faizin enflasyonun üzerinde olması gerekir ki bankaya para yatıran kişi ya da kurum satın alma gücünü kaybetmesin (pozitif reel faiz.) Eğer bankaların mevduat sahiplerine vereceği faiz enflasyonun altında kalırsa (negatif reel faiz) o zaman ‘paradan kaçma eğilimi’ başlar. Bazı kişiler ve kurumlar, paralarını, değeri sürekli düşen ulusal parada tutmak yerine yabancı para mevduata geçerler. Bu geçişin dolaylı yoldan enflasyon yaratıcısı etkisi olabilir. Yabancı para değerlendikçe bu mevduatın ulusal para karşılığı yükselir ve insanlar varlıklarının arttığını düşünerek daha fazla harcama yapmaya başlarlar (zenginleşme etkisi.) Bazı kişi ve kurumlar satın alma güçlerini değerlendirebilmek için otomobil, konut, beyaz eşya satın almaya yönelirler. Her iki eğilim de sonuçta talep artışına yol açar ve dolayısıyla enflasyonu körükler.” ifadelerini kullandı.

Eğilmez, “Dolarizasyon etkisi altında bir ekonomide, enflasyon oranı yüksek iken (gelişmekte olan ülkeler için yüzde 6’nın üzeri yüksek sayılır) para arzının reel büyümeden fazla artırılması halinde enflasyon hızlanır. Eğer para arzının artırılmasına merkez bankasının faiz indirimi de eşlik ediyorsa enflasyonu tutmak mümkün olmaz. Bu ekonomide enflasyondaki geçici düşüşler ters baz etkisinin kendisini göstermesine bağlı kalır.” değerlendirmesinde bulundu.

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