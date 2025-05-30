SOLARYUM SONRASI KANSER ŞOKU

İngiltere’de yaşayan 30 yaşındaki Lily Murphy, 23 yaşındayken kısa süreli solaryum seanslarına katıldı. Ancak bu karar, ilerleyen yıllarda hayatını alt üst etti. Murphy, şu anda dördüncü evre cilt kanseriyle mücadele ediyor ve hükümete solaryum yasağı çağrısı yapıyor.

Lily Murphy, 23 yaşında Güneydoğu Asya tatiline çıkmadan önce bronzlaşmak amacıyla birkaç kısa solaryum seansı aldı. Toplamda bir saatten kısa süren bu uygulamanın ardından vücudundaki bir benin değişmesiyle doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda genç kadına melanom (cilt kanseri) teşhisi kondu.

2019 yılında gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonrası kanserli doku alındı ve hastalık kontrol altına alındı. Ancak 2023’te yeniden ortaya çıkan sırt ağrısı, nefes darlığı ve kronik yorgunluk şikayetleriyle Murphy tekrar hastaneye başvurdu. Başta anksiyete teşhisi konulan Murphy’nin durumu daha sonra akciğer ve boyun bölgesine sıçrayan metastatik kanser olarak belirlendi.

TEDAVİYE DİRENEN VÜCUT, AĞIR İLAÇLAR, ZORLU SÜREÇ

Murphy’ye uygulanan immünoterapi ve kemoterapi tedavileri istenilen yanıtı vermezken, bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu sepsis gelişti. 2025 yılında başlanan yeni tedavi yöntemleriyle kanser hücrelerinde küçülme gözlense de, yüksek doz ilaçların yan etkileri nedeniyle tedaviye ara verilmek zorunda kalındı.

“BRONZLUK GEÇİCİ, SAĞLIK KALICI”

Lily Murphy, sosyal medya üzerinden bronzluk trendlerine karşı gençleri uyarıyor:

“Solaryum anlık bir karar ama etkisi hayat boyu sürebiliyor. Bronzluğunuz geçici olabilir ama hayatınız kalıcıdır.”

Uzmanlar, bronzlaşma cihazlarının melanom riskini %75’e kadar artırabileceğini belirtiyor. Cancer Research UK verilerine göre, dördüncü evre melanom hastalarının büyük bölümü 6 yıl içinde hayatını kaybediyor. Ancak erken teşhis ve modern tedavilerle yaşam süresi uzayabiliyor.